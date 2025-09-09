Рейтинг@Mail.ru
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 09.09.2025 (обновлено: 16:12 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/dtp-2040709511.html
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе - РИА Новости, 09.09.2025
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе
"Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:05:00+03:00
2025-09-09T16:12:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
армавир
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_986d9edee62e36f68fd95ea20c0e5851.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "ДТП произошло в Армавире накануне в девятом часу вечера. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам автомобилиста, детей на пешеходном переходе он видел, но не стал снижать скорость, поскольку подумал, что они уже перешли через дорогу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, 15-летний подросток госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. "25-летний водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в ГАИ. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html
россия
краснодарский край
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709929_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7378fabf1905b7fd25fbd31f029f82b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, армавир, дтп
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Армавир, ДТП
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе

В Армавире "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе

© Фото : Госавтоинспекция России/TelegramДТП в Армавире
ДТП в Армавире - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Госавтоинспекция России/Telegram
ДТП в Армавире
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"ДТП произошло в Армавире накануне в девятом часу вечера. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам автомобилиста, детей на пешеходном переходе он видел, но не стал снижать скорость, поскольку подумал, что они уже перешли через дорогу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, 15-летний подросток госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
"25-летний водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в ГАИ.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков
26 ноября 2024, 19:30
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАрмавирДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала