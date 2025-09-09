https://ria.ru/20250909/dtp-2040709511.html

На Кубани машина сбила троих подростков на переходе

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "ДТП произошло в Армавире накануне в девятом часу вечера. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам автомобилиста, детей на пешеходном переходе он видел, но не стал снижать скорость, поскольку подумал, что они уже перешли через дорогу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, 15-летний подросток госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. "25-летний водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в ГАИ. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

