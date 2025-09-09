https://ria.ru/20250909/dtp-2040709511.html
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе - РИА Новости, 09.09.2025
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе
"Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:05:00+03:00
2025-09-09T16:05:00+03:00
2025-09-09T16:12:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
армавир
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_986d9edee62e36f68fd95ea20c0e5851.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе в Краснодарском крае, двое из них погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "ДТП произошло в Армавире накануне в девятом часу вечера. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам автомобилиста, детей на пешеходном переходе он видел, но не стал снижать скорость, поскольку подумал, что они уже перешли через дорогу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, 15-летний подросток госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. "25-летний водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - уточнили в ГАИ. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отмечается, что молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html
россия
краснодарский край
армавир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709929_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7378fabf1905b7fd25fbd31f029f82b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, армавир, дтп
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Армавир, ДТП
На Кубани машина сбила троих подростков на переходе
В Армавире "Лада" сбила троих подростков на пешеходном переходе