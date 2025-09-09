https://ria.ru/20250909/dronov-2040771108.html
Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде
Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.09.2025
Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:22:00+03:00
2025-09-09T19:22:00+03:00
2025-09-09T19:22:00+03:00
новгородская область
великий новгород
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится к X Парламентскому форуму "Историко-культурное наследие России", который пройдёт 25-26 сентября. Он уточнил, что подготовку к форуму обсудили с Матвиенко на встрече в Москве. "Валентина Ивановна отметила верным выбор места его проведения. Регион обладает уникальными культурными и историческими памятниками, накоплен богатый опыт. Президент, в том числе в Послании Федеральному Собранию, поднял тему необходимости сохранения историко-культурного наследия страны. Мы очень ответственно готовимся к этому мероприятию и гордимся, что именно Великий Новгород на эти дни станет центром притяжения наших культурных инициатив",- сообщил Дронов в своём Telegram-канале. Дронов также рассказал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона. В частности, о создании Единого центра кардиологической службы на базе Новгородской областной больницы. Уже заканчивается разработка технико-экономического обоснования, дальше – стадия проектирования и строительство. Кроме того-то, в начале августа был заложен первый камень строительства завода для производства железобетонной плиты под ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Это более 12 миллиардов рублей инвестиций и 897 высокотехнологичных рабочих мест, добавил глава региона. Другие важные проекты - открытие Дома социальной заботы на 200 мест, перинатального центра, детско-взрослой поликлиники в Боровичах. "Спикер СФ отметила эффективность нашей программы поддержки врачей. Мы предоставляем им служебную квартиру, через семь лет появляется право эту квартиру приватизировать", - добавил глава региона. Он поблагодарил Матвиенко за высокую оценку работы.
https://ria.ru/20250905/chempionat-2040032876.html
https://ria.ru/20250821/biznes-2036820010.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, валентина матвиенко
Новгородская область, Великий Новгород, Валентина Матвиенко
Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде
Дронов рассказал Матвиенко о подготовке исторического форума в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится к X Парламентскому форуму "Историко-культурное наследие России", который пройдёт 25-26 сентября.
Он уточнил, что подготовку к форуму обсудили с Матвиенко на встрече в Москве.
"Валентина Ивановна отметила верным выбор места его проведения. Регион обладает уникальными культурными и историческими памятниками, накоплен богатый опыт. Президент, в том числе в Послании Федеральному Собранию, поднял тему необходимости сохранения историко-культурного наследия страны. Мы очень ответственно готовимся к этому мероприятию и гордимся, что именно Великий Новгород на эти дни станет центром притяжения наших культурных инициатив",- сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Дронов также рассказал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона. В частности, о создании Единого центра кардиологической службы на базе Новгородской областной больницы. Уже заканчивается разработка технико-экономического обоснования, дальше – стадия проектирования и строительство.
Кроме того-то, в начале августа был заложен первый камень строительства завода для производства железобетонной плиты под ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Это более 12 миллиардов рублей инвестиций и 897 высокотехнологичных рабочих мест, добавил глава региона. Другие важные проекты - открытие Дома социальной заботы на 200 мест, перинатального центра, детско-взрослой поликлиники в Боровичах.
"Спикер СФ отметила эффективность нашей программы поддержки врачей. Мы предоставляем им служебную квартиру, через семь лет появляется право эту квартиру приватизировать", - добавил глава региона.
Он поблагодарил Матвиенко за высокую оценку работы.