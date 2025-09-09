Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде

Рейтинг@Mail.ru
19:22 09.09.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится к X Парламентскому форуму "Историко-культурное наследие России", который пройдёт 25-26 сентября.
Он уточнил, что подготовку к форуму обсудили с Матвиенко на встрече в Москве.
"Валентина Ивановна отметила верным выбор места его проведения. Регион обладает уникальными культурными и историческими памятниками, накоплен богатый опыт. Президент, в том числе в Послании Федеральному Собранию, поднял тему необходимости сохранения историко-культурного наследия страны. Мы очень ответственно готовимся к этому мероприятию и гордимся, что именно Великий Новгород на эти дни станет центром притяжения наших культурных инициатив",- сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Дронов также рассказал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона. В частности, о создании Единого центра кардиологической службы на базе Новгородской областной больницы. Уже заканчивается разработка технико-экономического обоснования, дальше – стадия проектирования и строительство.
Кроме того-то, в начале августа был заложен первый камень строительства завода для производства железобетонной плиты под ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Это более 12 миллиардов рублей инвестиций и 897 высокотехнологичных рабочих мест, добавил глава региона. Другие важные проекты - открытие Дома социальной заботы на 200 мест, перинатального центра, детско-взрослой поликлиники в Боровичах.
"Спикер СФ отметила эффективность нашей программы поддержки врачей. Мы предоставляем им служебную квартиру, через семь лет появляется право эту квартиру приватизировать", - добавил глава региона.
Он поблагодарил Матвиенко за высокую оценку работы.
