https://ria.ru/20250909/dronov-2040771108.html

Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде

Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.09.2025

Дронов рассказал о подготовке исторического форума в Великом Новгороде

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:22:00+03:00

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Великий Новгород ответственно готовится к X Парламентскому форуму "Историко-культурное наследие России", который пройдёт 25-26 сентября. Он уточнил, что подготовку к форуму обсудили с Матвиенко на встрече в Москве. "Валентина Ивановна отметила верным выбор места его проведения. Регион обладает уникальными культурными и историческими памятниками, накоплен богатый опыт. Президент, в том числе в Послании Федеральному Собранию, поднял тему необходимости сохранения историко-культурного наследия страны. Мы очень ответственно готовимся к этому мероприятию и гордимся, что именно Великий Новгород на эти дни станет центром притяжения наших культурных инициатив",- сообщил Дронов в своём Telegram-канале. Дронов также рассказал Матвиенко о социально-экономическом развитии региона. В частности, о создании Единого центра кардиологической службы на базе Новгородской областной больницы. Уже заканчивается разработка технико-экономического обоснования, дальше – стадия проектирования и строительство. Кроме того-то, в начале августа был заложен первый камень строительства завода для производства железобетонной плиты под ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Это более 12 миллиардов рублей инвестиций и 897 высокотехнологичных рабочих мест, добавил глава региона. Другие важные проекты - открытие Дома социальной заботы на 200 мест, перинатального центра, детско-взрослой поликлиники в Боровичах. "Спикер СФ отметила эффективность нашей программы поддержки врачей. Мы предоставляем им служебную квартиру, через семь лет появляется право эту квартиру приватизировать", - добавил глава региона. Он поблагодарил Матвиенко за высокую оценку работы.

