Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 09.09.2025 (обновлено: 23:02 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/dokha-2040783850.html
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом - РИА Новости, 09.09.2025
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре терактом, который ставит под угрозу мир в регионе. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:39:00+03:00
2025-09-09T23:02:00+03:00
в мире
израиль
катар
иран
масуд пезешкиан
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974571145_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_bf5a1b473511adab8b1c7169eb8ea1b0.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре терактом, который ставит под угрозу мир в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность."Сионистский режим... напав на Катар и нанеся удары по руководству палестинского сопротивления, не только попрал международное право, но и подверг опасности мир и стабильность своей открытой агрессией", - говорится в заявлении Пезешкиана, опубликованном его пресс-службой. По его словам, "этот теракт" демонстрирует, что Израиль "не знает границ для совершения преступлений и убийств" и уничтожает любые дипломатические усилия.Президент отметил, что Израиль совершает свои преступления на фоне "вызывающего вопросы" молчания мирового сообщества. Он призвал ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации "немедленно, решительно и действенно" отреагировать на действия Тель-Авива.Во вторник вечером Пезешкиан также поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, заявив, что Иран полностью поддерживает Доху и предпримет любые необходимые шаги по ее поддержке.
https://ria.ru/20250909/katar-2040801520.html
https://ria.ru/20250909/khamas-2040783688.html
израиль
катар
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974571145_267:0:2796:1897_1920x0_80_0_0_fd15c053aec328f2d5d27aac74f19200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, иран, масуд пезешкиан, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Иран, Масуд Пезешкиан, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом

Президент Ирана Пезешкиан назвал удары Израиля по ХАМАС терактом

© AP Photo / Pamela SmithМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре терактом, который ставит под угрозу мир в регионе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Катар обвинил Израиль в срыве соглашения по Газе после атаки на Доху
Вчера, 22:59
"Сионистский режим... напав на Катар и нанеся удары по руководству палестинского сопротивления, не только попрал международное право, но и подверг опасности мир и стабильность своей открытой агрессией", - говорится в заявлении Пезешкиана, опубликованном его пресс-службой.
По его словам, "этот теракт" демонстрирует, что Израиль "не знает границ для совершения преступлений и убийств" и уничтожает любые дипломатические усилия.
Президент отметил, что Израиль совершает свои преступления на фоне "вызывающего вопросы" молчания мирового сообщества. Он призвал ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации "немедленно, решительно и действенно" отреагировать на действия Тель-Авива.
Во вторник вечером Пезешкиан также поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, заявив, что Иран полностью поддерживает Доху и предпримет любые необходимые шаги по ее поддержке.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
ХАМАС сообщило об отсутствии жертв среди переговорной делегации
Вчера, 20:38
 
В миреИзраильКатарИранМасуд ПезешкианХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала