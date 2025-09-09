https://ria.ru/20250909/dokha-2040783850.html

Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом

Президент Ирана назвал удары Израиля по Дохе терактом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре терактом, который ставит под угрозу мир в регионе. РИА Новости, 09.09.2025

ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал удары Израиля по руководству ХАМАС в Катаре терактом, который ставит под угрозу мир в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность."Сионистский режим... напав на Катар и нанеся удары по руководству палестинского сопротивления, не только попрал международное право, но и подверг опасности мир и стабильность своей открытой агрессией", - говорится в заявлении Пезешкиана, опубликованном его пресс-службой. По его словам, "этот теракт" демонстрирует, что Израиль "не знает границ для совершения преступлений и убийств" и уничтожает любые дипломатические усилия.Президент отметил, что Израиль совершает свои преступления на фоне "вызывающего вопросы" молчания мирового сообщества. Он призвал ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации "немедленно, решительно и действенно" отреагировать на действия Тель-Авива.Во вторник вечером Пезешкиан также поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, заявив, что Иран полностью поддерживает Доху и предпримет любые необходимые шаги по ее поддержке.

