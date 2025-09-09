https://ria.ru/20250909/dokha-2040712786.html
СМИ назвали причину взрывов в Дохе
СМИ назвали причину взрывов в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ назвали причину взрывов в Дохе
Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:19:00+03:00
2025-09-09T16:19:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
в мире
доха
катар
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы. "Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.
https://ria.ru/20250908/khamas-2040555913.html
доха
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, доха, катар, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Доха, Катар, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
СМИ назвали причину взрывов в Дохе
Axios: взрывы в Дохе вызваны попыткой ликвидации чиновников ХАМАС