СМИ назвали причину взрывов в Дохе
16:19 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
СМИ назвали причину взрывов в Дохе
СМИ назвали причину взрывов в Дохе
в мире
доха
катар
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы. "Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.
доха
катар
в мире, доха, катар, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Доха, Катар, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
СМИ назвали причину взрывов в Дохе

Axios: взрывы в Дохе вызваны попыткой ликвидации чиновников ХАМАС

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы.
"Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.
Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ
