Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой - РИА Новости, 09.09.2025
06:39 09.09.2025
Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой
Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой - РИА Новости, 09.09.2025
Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой
Канал Северский Донец - Донбасс в ДНР нужно восстановить для полноценного обеспечения водой, но это возможно сделать после полного разминирования, сообщил в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T06:39:00+03:00
2025-09-09T06:39:00+03:00
донбасс
донецкая народная республика
киев
дальневосточный федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775253167_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_4f78a76d4b58e9c6de50fadcf7cd71f8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Канал Северский Донец - Донбасс в ДНР нужно восстановить для полноценного обеспечения водой, но это возможно сделать после полного разминирования, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства республики Андрей Чертков. Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Освобождение (канала Северский Донец - Донбасс - ред.) даст новый импульс, потому что река придет в Донецкую Республику. Вопросы по восстановлению, конечно же, будут, потому что он полуразрушен, разбомблен. Поэтому первое, что надо будет сделать, это, конечно, разминирование и три станции подъема, на которые у нас уже закуплены насосы. И будет вопрос о восстановлении, но думаю, что за 8-9 месяцев мы постараемся справиться после того, как нам дадут это сделать и восстановить его", - заявил Чертков. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
донбасс
донецкая народная республика
киев
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
донбасс, донецкая народная республика, киев, дальневосточный федеральный университет, общество
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Киев, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой

В ДНР рассказали о необходимости восстановления канала Северский Донец — Донбасс

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди за водой в Кировском районе Донецка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Канал Северский Донец - Донбасс в ДНР нужно восстановить для полноценного обеспечения водой, но это возможно сделать после полного разминирования, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства республики Андрей Чертков.
Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
Местные жители стоят в очереди за водой в пункте временного подвоза в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В ДНР не хватает воды для центральной агломерации, заявил Чертков
Вчера, 05:20
"Освобождение (канала Северский Донец - Донбасс - ред.) даст новый импульс, потому что река придет в Донецкую Республику. Вопросы по восстановлению, конечно же, будут, потому что он полуразрушен, разбомблен. Поэтому первое, что надо будет сделать, это, конечно, разминирование и три станции подъема, на которые у нас уже закуплены насосы. И будет вопрос о восстановлении, но думаю, что за 8-9 месяцев мы постараемся справиться после того, как нам дадут это сделать и восстановить его", - заявил Чертков.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Орловская область направила 20 тонн воды в ДНР для жителей и бойцов СВО
27 августа, 12:37
 
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
