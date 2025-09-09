https://ria.ru/20250909/dnr-2040581868.html

Чертков рассказал, как можно обеспечить ДНР водой

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Канал Северский Донец - Донбасс в ДНР нужно восстановить для полноценного обеспечения водой, но это возможно сделать после полного разминирования, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства республики Андрей Чертков. Этим летом Чертков сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. "Освобождение (канала Северский Донец - Донбасс - ред.) даст новый импульс, потому что река придет в Донецкую Республику. Вопросы по восстановлению, конечно же, будут, потому что он полуразрушен, разбомблен. Поэтому первое, что надо будет сделать, это, конечно, разминирование и три станции подъема, на которые у нас уже закуплены насосы. И будет вопрос о восстановлении, но думаю, что за 8-9 месяцев мы постараемся справиться после того, как нам дадут это сделать и восстановить его", - заявил Чертков. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

