https://ria.ru/20250909/dizen-2040645842.html

На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России

На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России - РИА Новости, 09.09.2025

На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России

Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:36:00+03:00

2025-09-09T12:36:00+03:00

2025-09-09T13:17:00+03:00

в мире

россия

китай

брюссель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать. У этих людей не иссякают великие идеи о том, как уничтожить Европу", — говорится в публикации. Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа. Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

https://ria.ru/20250909/putin-2040594244.html

https://ria.ru/20250909/ultimatum-2040558330.html

россия

китай

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, брюссель, евросоюз