Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 09.09.2025 (обновлено: 13:17 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/dizen-2040645842.html
На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России
На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России - РИА Новости, 09.09.2025
На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России
Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:36:00+03:00
2025-09-09T13:17:00+03:00
в мире
россия
китай
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать. У этих людей не иссякают великие идеи о том, как уничтожить Европу", — говорится в публикации. Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа. Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
https://ria.ru/20250909/putin-2040594244.html
https://ria.ru/20250909/ultimatum-2040558330.html
россия
китай
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Брюссель, Евросоюз
На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России

Дизен: политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

"Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать. У этих людей не иссякают великие идеи о том, как уничтожить Европу", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Вчера, 09:13
Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.

Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Гром среди черного неба: Россия с партнерами предъявили Западу ультиматум
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКитайБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала