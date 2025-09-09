На Западе раскрыли, что задумал ЕС из-за России
Дизен: политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать. У этих людей не иссякают великие идеи о том, как уничтожить Европу", — говорится в публикации.
Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.
Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.