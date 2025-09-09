В России вынесли приговор четырем украинским диверсантам
Задержанные в Брянской области украинские диверсанты получили до 28 лет колонии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Приговор вынесен четырем гражданам Украины, причастным к теракту на аэродроме в Калужской области, минированию опор ЛЭП Смоленской и Курской АЭС, они получили до 28 лет колонии, сообщает ЦОС ФСБ.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен приговор четверым гражданам Украины, входившим в состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сформированной из кадровых сотрудников Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) министерства обороны Украины, причастным к совершению теракта на военном аэродроме в Калужской области, минированию опор линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций, а также организации тайников со средствами поражения", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области, в ходе боестолкновения трое из них были ликвидированы, четверо задержаны. Также правоохранителями было изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи.
"Следственным управлением ФСБ России задокументирована причастность диверсантов к совершению на территории Российской Федерации террористических актов, участию в терсообществе, незаконном обороте и контрабанде огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном пересечении государственной границы нашей страны", - отметили в ФСБ.
Кроме того, правоохранителями определено ролевое участие задержанных в совершенных преступлениях, получены данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании.
По совокупности совершенных преступлений фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 26 до 28 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме с выплатой штрафов в размере от 1,7 до 2 миллионов рублей. Диверсанты полностью признали вину и активно сотрудничали со следствием, добавили в ведомстве.
В настоящее время ФСБ продолжает расследование уголовного дела в отношении членов второй ДРГ противника, обезвреженной в августе 2025 года в Брянской области, состоящей из кадровых сотрудников ССО минобороны Украины, заброшенных на территорию России для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, также прошедших обучение под руководством сотрудников западных спецслужб на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.
"С учетом уже полученных признательных показаний о причастности членов указанной ДРГ к подрыву в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области, задержанным грозит не менее суровое наказание", - отметили в ФСБ.
