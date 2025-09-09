https://ria.ru/20250909/delo-2040752941.html

СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы

СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы - РИА Новости, 09.09.2025

СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы

Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:58:00+03:00

2025-09-09T17:58:00+03:00

2025-09-09T18:19:00+03:00

происшествия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. "По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сказали в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Синицыне, который занимал должность генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". "Это Алексей Синицын, он был генеральным директором компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". Предварительная версия - суицид", - сказал источник. В понедельник сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Синицына нашли под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе.

https://ria.ru/20250905/sud-2039991805.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)