СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
17:58 09.09.2025 (обновлено: 18:19 09.09.2025)
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
происшествия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. "По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сказали в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Синицыне, который занимал должность генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". "Это Алексей Синицын, он был генеральным директором компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". Предварительная версия - суицид", - сказал источник. В понедельник сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Синицына нашли под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе.
калининград
происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.
"По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сказали в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Синицыне, который занимал должность генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис".
"Это Алексей Синицын, он был генеральным директором компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". Предварительная версия - суицид", - сказал источник.
В понедельник сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Синицына нашли под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе.
