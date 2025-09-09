https://ria.ru/20250909/delo-2040752941.html
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы - РИА Новости, 09.09.2025
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:58:00+03:00
2025-09-09T17:58:00+03:00
2025-09-09T18:19:00+03:00
происшествия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, найденного без головы под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК. "По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело для детального установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сказали в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Синицыне, который занимал должность генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". "Это Алексей Синицын, он был генеральным директором компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис". Предварительная версия - суицид", - сказал источник. В понедельник сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Синицына нашли под Калининградом, недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе.
https://ria.ru/20250905/sud-2039991805.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после смерти гендиректора компании, найденного без головы
СК возбудил дело после смерти гендиректора компании по добыче солей