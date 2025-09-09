https://ria.ru/20250909/delo-2040625208.html
СК возбудил дело после атак ВСУ на населенные пункты в ДНР
2025-09-09T11:18:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту атак на населенные пункты ДНР, в результате которых два человека погибли, еще 16 пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества)", - сказала она. По данным следствия, 8 сентября представители вооруженных формирований Украины по приказам командования атаковали жилые дома, гражданские и социальные объекты в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватой, а также селах Доля и Тополиное ДНР. В результате взрывов боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов в Куйбышевском районе Донецка и в Макеевке погибли два мирных жителя. Кроме того, ранения получили 16 мирных жителей, повреждены жилые дома, здание школы, иные гражданские объекты. "Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также украинских боевиков, отдавших и исполнивших преступные приказы, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - заключила Петренко.
