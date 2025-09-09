Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/dagestan-2040796333.html
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу - РИА Новости, 09.09.2025
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу
Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:03:00+03:00
2025-09-09T22:03:00+03:00
происшествия
цумадинский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате схода селевых масс, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Цумадинском районе сошел селевой поток на участке 2 километра автодороги местного значения Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Нарушено автомобильное сообщение к трем населенным пунктам (Хушет, Цихалах, Верхнее Хваршини)… Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет", – говорится в сообщении. При необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и лошадях, добавили в управлении.
https://ria.ru/20250905/razrushenie-2039989837.html
цумадинский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, цумадинский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цумадинский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу

Три населенных пункта Дагестана остались без автомобильного сообщения

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате схода селевых масс, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
"От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Цумадинском районе сошел селевой поток на участке 2 километра автодороги местного значения Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Нарушено автомобильное сообщение к трем населенным пунктам (Хушет, Цихалах, Верхнее Хваршини)… Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет", – говорится в сообщении.
При необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и лошадях, добавили в управлении.
На месте разрушения деревянного моста в Хабаровском крае на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Хабаровском крае разрушился деревянный мост
5 сентября, 13:44
 
ПроисшествияЦумадинский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала