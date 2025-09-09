https://ria.ru/20250909/dagestan-2040796333.html
В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате схода селевых масс, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Цумадинском районе сошел селевой поток на участке 2 километра автодороги местного значения Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Нарушено автомобильное сообщение к трем населенным пунктам (Хушет, Цихалах, Верхнее Хваршини)… Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет", – говорится в сообщении. При необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и лошадях, добавили в управлении.
