В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу

В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу

В Дагестане сход селевых масс разрушил дорогу

Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате

2025-09-09T22:03:00+03:00

2025-09-09T22:03:00+03:00

2025-09-09T22:03:00+03:00

происшествия

цумадинский район

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Три населенных пункта в высокогорном Цумадинском районе Дагестана остались без автомобильного сообщения из-за разрушения полотна грунтовой дороги в результате схода селевых масс, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике. "От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Цумадинском районе сошел селевой поток на участке 2 километра автодороги местного значения Нижнее Хваршини - Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Нарушено автомобильное сообщение к трем населенным пунктам (Хушет, Цихалах, Верхнее Хваршини)… Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет", – говорится в сообщении. При необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и лошадях, добавили в управлении.

цумадинский район

республика дагестан

россия

2025

Новости

происшествия, цумадинский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)