https://ria.ru/20250909/chuvashija-2040782245.html

В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу

В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу - РИА Новости, 09.09.2025

В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу

Полицейские и волонтеры в Чувашии разыскали 80-летнюю женщину, которая два дня блуждала по лесу, сообщает МВД республики. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:23:00+03:00

2025-09-09T20:23:00+03:00

2025-09-09T20:23:00+03:00

происшествия

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147356/93/1473569395_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4a74618a5fa71a954799cf5549278722.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Полицейские и волонтеры в Чувашии разыскали 80-летнюю женщину, которая два дня блуждала по лесу, сообщает МВД республики. Утром в понедельник в полицию обратились родственники 80-летней жительницы села Алтышево, с которыми та несколько дней не выходила на связь. Как установили сотрудники полиции, пожилая женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым подключились и волонтеры. "До пенсионерки периодически удавалось дозвониться, и в этой непростой ситуации она не теряла присутствие духа. В первый день поиски успехом не завершились, но полицейские и общественники, разделившись на группы, продолжали прочесывать лесной массив, подавая звуковые и световые сигналы заблудившейся сельчанке. Утром 9 сентября любительницу тихой охоты разыскали в нескольких километрах от населенного пункта, причем собирательница грибов не рассталась со своей добычей – корзина и кузов за спиной были полны лесных даров", - говорится в сообщении. Любительницу грибов довезли до дома, в медицинской помощи она не нуждается.

https://ria.ru/20250829/medved-2038234808.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чувашская республика (чувашия)