В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу - РИА Новости, 09.09.2025
20:23 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/chuvashija-2040782245.html
В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу
Полицейские и волонтеры в Чувашии разыскали 80-летнюю женщину, которая два дня блуждала по лесу, сообщает МВД республики. РИА Новости, 09.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Полицейские и волонтеры в Чувашии разыскали 80-летнюю женщину, которая два дня блуждала по лесу, сообщает МВД республики. Утром в понедельник в полицию обратились родственники 80-летней жительницы села Алтышево, с которыми та несколько дней не выходила на связь. Как установили сотрудники полиции, пожилая женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым подключились и волонтеры. "До пенсионерки периодически удавалось дозвониться, и в этой непростой ситуации она не теряла присутствие духа. В первый день поиски успехом не завершились, но полицейские и общественники, разделившись на группы, продолжали прочесывать лесной массив, подавая звуковые и световые сигналы заблудившейся сельчанке. Утром 9 сентября любительницу тихой охоты разыскали в нескольких километрах от населенного пункта, причем собирательница грибов не рассталась со своей добычей – корзина и кузов за спиной были полны лесных даров", - говорится в сообщении. Любительницу грибов довезли до дома, в медицинской помощи она не нуждается.
В Чувашии нашли пенсионерку, два дня блуждавшую по лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Полицейские и волонтеры в Чувашии разыскали 80-летнюю женщину, которая два дня блуждала по лесу, сообщает МВД республики.
Утром в понедельник в полицию обратились родственники 80-летней жительницы села Алтышево, с которыми та несколько дней не выходила на связь. Как установили сотрудники полиции, пожилая женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым подключились и волонтеры.
"До пенсионерки периодически удавалось дозвониться, и в этой непростой ситуации она не теряла присутствие духа. В первый день поиски успехом не завершились, но полицейские и общественники, разделившись на группы, продолжали прочесывать лесной массив, подавая звуковые и световые сигналы заблудившейся сельчанке. Утром 9 сентября любительницу тихой охоты разыскали в нескольких километрах от населенного пункта, причем собирательница грибов не рассталась со своей добычей – корзина и кузов за спиной были полны лесных даров", - говорится в сообщении.
Любительницу грибов довезли до дома, в медицинской помощи она не нуждается.
