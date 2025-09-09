Рейтинг@Mail.ru
Спасал генсеков и дожил до 92 лет: главные секреты академика Чазова
19:00 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Его называли кремлевским врачом, и отчасти это правда. Среди пациентов Евгения Ивановича Чазова были как первые лица Советского государства — Брежнев, Андропов, Черненко, так и деятели культуры — актер Аркадий Райкин, писатель Михаил Шолохов, поэт Константин Симонов.Врач оставил после себя не только светлую память, но и секреты долголетия: как сохранить бодрость и здоровье до преклонных лет. Сам кардиолог с мировым именем прожил 92 года, сохраняя ясный ум и доброе сердце.Никогда не брал деньгиЕвгений Чазов родился 10 июня 1929-го в Нижнем Новгороде, в Татарской слободе. Свою фамилию он унаследовал от матери, которая и направила его в медицину, поскольку сама окончила Горьковский медицинский институт и даже стала главным врачом Тоншаевской районной больницы в Горьковской области.Именно мать, талантливый врач, научила его никогда не брать деньги с больных."Сколько было у меня всяких ситуаций. За свою жизнь я не взял ни одной копейки. Бутылку брал. Но это же не деньги", — рассказывал доктор "Московскому комсомольцу".Человек-легендаСложно переоценить вклад академика в науку о здоровье. Евгений Чазов — настоящий человек-легенда. Благодаря ему было создано знаменитое 4-е Главное управление. Все, что было передового, сосредоточивалось там, а потом тиражировалось на всю советскую медицину.На вопрос, чем отличается 4-е управление от обычного, Чазов отвечал: "Самое главное — профилактика, ранняя диагностика и диспансеризация. Вот три фактора успеха".За свои заслуги врач был награжден множеством почетных званий и государственных наград."Тучи убегают, и опять сияют небеса"Со временем академика, который плодотворно работал и в 70, и в 80 лет, все чаще спрашивали: "В чем секрет вашего здоровья?"Надо всегда быть оптимистом, отвечал Чазов. "Моя мама внушила мне еще в детстве: "Тучи убегают, и опять сияют небеса. Будь спокоен. Надо бороться, преодолевать трудности, не опускать руки. А главное — чувствуй, что ты прав. Отстаивай свое. Если не прав — исправляй". И я не кривил душой", — рассказывал академик изданию "Аргументы и факты"."Всегда помните: спасение — в вашем оптимизме", — подчеркивал врач.В секретах долголетия Евгений Иванович не видел ничего сверхъестественного.Во-первых, это физическая активность: в молодости Чазов трижды взбирался на Эльбрус. Если появлялась возможность, уезжал именно в горы, а не в санаторий.Во-вторых, очень важно иметь перед собой цель, преодолевать что-то. Сам доктор много и плодотворно работал, постоянно решая сложнейшие задачи.Ну и в-третьих, как ни банально это звучит, правильное питание."Я не переедал, не был гурманом и никогда не курил. У меня даже никогда не было чувства голода", — рассказывал врач."Не смотрите телевизор"Большое значение Чазов уделял нервной системе. Он считал, что многие люди живут в состоянии депрессии."Поэтому настройтесь позитивно и не смотрите по ТВ разные ужасы — тем более в новостях. Воспринимайте жизненные неурядицы как запланированные события", — пояснял академик.Очень важно быть физически активным в любом возрасте."Не сидите на месте, бегайте по утрам, плавайте. Сэкономьте деньги на проезд — ходите по городу пешком. Все это пойдет на пользу сосудам и прогонит стресс", — рассказывал Чазов.И конечно же, врач категорически не советовал избавляться от стресса с помощью табака и спиртного. Может, конечно, показаться, что тревога и паника исчезают, но, пояснял академик, это не так: все лишь уходит внутрь.Вдобавок, помимо чисто стрессовой нагрузки, сердце и сосуды получают удар никотина и алкоголя.В целом советы академика Чазов звучат просто. И несмотря на развитие медицины, не потеряли своей актуальности.
