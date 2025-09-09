Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО

https://ria.ru/20250909/chasovyar-1981337707.html

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. После освобождения города военнослужащими ВС России открывается путь к Славянску и Краматорску.Часов ЯрГород Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, а также открывает путь к Константиновке.РасположениеЧасов Яр расположен в северной части ДНР в 60 километрах от Донецка и в шести-семи километрах от Артемовска. Площадь города — 17,87 квадратных километров. С юга и востока защищен холмами. Небольшой район на востоке, именуемый "Канал" или "Новый", отделен от остальной части города каналом Северский Донец – Донбасс. При этом сам Часов Яр расположен на возвышенности, что придает ему особенную важность — взятие под контроль этой высоты позволит российским войскам держать под огнем соседнюю Константиновку, Дружковку, а также Славянск и Краматорск. Часов Яр – ключ к этой агломерации.На картеСтратегическое значениеЗначение Часов Яра как господствующей высоты в этой части ДНР крайне важное. Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также расширит спектр БПЛА, способных поражать цели в расположенных по соседству городах. Также там можно разместить ретрансляторы для обеспечения мощного сигнала для дронов, который расширит их радиус действия.Помимо этого, освобождение города позволит развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.Еще большую важную проходящие через Константиновку трассы играют для ВСУ в Дзержинске (Торецке). Более того, если после освобождения Часов Яра российским войскам удастся развить успех и взять Константиновку, то обороняющиеся в Дзержинске подразделения ВСУ не только лишаться поставок боекомплекта и провизии, но и рискуют столкнутся с угрозой окружения. Сейчас они вынуждены оборонять город с востока и с юга – после освобождения российскими войсками Новгородского (Нью-Йорка) и Нелеповки.В свою очередь, освобождение Дзержинска позволит положить конец обстрелам Горловки, которые продолжаются уже десять лет.Бои за Часов ЯрНаступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.Параллельно ВС России развивают наступление на флангах города. В начале осени удалось освободить Калиновку, расположенную северо-восточнее Часов Яра, что позволило развивать наступление на северном фланге города, откуда регулярно приходят новости о постепенном продвижении российских войск.Помимо этого, российские войска двигаются на запад южнее Часов Яра вдоль дороги Н-32. Здесь российские штурмовики взяли под контроль несколько возвышенностей, чтобы контролировать коммуникации со стороны Константиновки. Они освободили Ступочки и Предтечино. Последнее находится всего в пяти километрах от критически важной для ВСУ Константиновки.Освобождение Часов Яра31 июля 2025 года военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Минобороны сообщило, что город освобожден в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаПоселение, из которого впоследствии вырос Часов Яр, возникло во второй половине XIXвека — здесь разрабатывали месторождение по добыче огнеупорных глин. Эта отрасль стала основной для Часов Яра.Статус города ему присвоили в 1938 году. По завершении восстановления после Великой Отечественной войны здесь были созданы предприятие по разработке огнеупорных глин и завод огнеупорных изделий имени Серго Орджоникидзе.В 1958 году в Часов Яре открыли ремонтный завод, который занимался обслуживанием автомобилей ЗИЛ и ГАЗ. Затем на его мощностях наладили сборку автобусов.Годом ранее городе начали строить завод "Гидрожелезобетон", который впоследствии объединили вместе с другими предприятиями в Часовоярский огнеупорный комбинат. Однако в ноябре 2018 года завод разобрали на металлолом.После начала войны в Донбассе в 2014 году здесь разместили 65-й военный мобильный госпиталь ВСУ.Градообразующим предприятием и главным источников доходов в городской бюджет остался Часовоярский огнеупорный комбинат — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе. С 2020 года он находится в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. На тот момент на комбинате работали порядка 500–600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.Население города по данным последней переписи, проводившейся в 2001 году составляло 16 767 человек. При этом 73,13% из них — украинцы, 24,47% — русские. К 2022-му украинские власти оценивали число жителей Часов Яра в 12 250 человек.Наиболее известным уроженцем Часов Яра является советский и российский певец Иосиф Кобзон. Когда ему было два года, семья переехала во Львов, а в начале войны их эвакуировали в Узбекистан. В 1944-м семья вернулась в Донбасс, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск.Флаг города представляет из себя прямоугольное полотнище с синей и зеленой полосами слева и справа соответственно и желтой – более узкой полосой посередине. Поверх них, в центре, размещен серебристый треугольник, обрамленный красным контуром, символизирующий огонь.Этот же символ, только без обрамления, сохранен и на гербе города Часов Яр. Однако здесь щит состоит из двух половин – красной и зеленой.

