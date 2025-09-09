https://ria.ru/20250909/byudzhet-2040595071.html

Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год

Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год - РИА Новости, 09.09.2025

Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год

Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов."Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы", — сказал он в интервью РБК.Другие заявления Силуанова:

