Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год
Бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть в $59 за баррель
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
"Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы", — сказал он в интервью РБК.
Министр ранее отмечал, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в середине сентября, его основным приоритетом станет обеспечение ресурсами национальных целей развития.
Другие заявления Силуанова:
- Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне;
- Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива;
- достичь задачи повышения капитализации фондового рынка до двух третей от ВВП, поставленную президентом Владимиром Путиным, непросто, поэтому нам нужно говорить о развитии системы долгосрочных сбережений;
- у российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги.
