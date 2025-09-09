Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 09.09.2025 (обновлено: 09:39 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/byudzhet-2040595071.html
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год
Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:16:00+03:00
2025-09-09T09:39:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
urals
бюджет
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов."Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы", — сказал он в интервью РБК.Другие заявления Силуанова:
https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html
https://ria.ru/20250904/benzin-2039632466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, urals, бюджет, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, домодедово (аэропорт)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Urals, Бюджет, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин, Домодедово (аэропорт)
Силуанов рассказал, как формировался бюджет на следующий год

Бюджет на 2026 год сформирован исходя из цены на нефть в $59 за баррель

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
"Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы", — сказал он в интервью РБК.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Четыре сценария: к чему готовится Центробанк
8 сентября, 08:00

Министр ранее отмечал, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в середине сентября, его основным приоритетом станет обеспечение ресурсами национальных целей развития.

Другие заявления Силуанова:
  • Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", при этом в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне;
  • Минфин может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива;
  • достичь задачи повышения капитализации фондового рынка до двух третей от ВВП, поставленную президентом Владимиром Путиным, непросто, поэтому нам нужно говорить о развитии системы долгосрочных сбережений;
  • у российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Силуанов рассказал о ситуации с бензином в регионах
4 сентября, 11:49
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановUralsБюджетМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала