Британия решила, что Израиль не совершает геноцид в Газе - РИА Новости, 09.09.2025
01:58 09.09.2025
Британия решила, что Израиль не совершает геноцид в Газе
в мире
израиль
великобритания
рафах (провинция)
дэвид лэмми
оон
хамас
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании пришло к выводу, что Израиль не совершает геноцид в Газе, пишет издание Times со ссылкой на письмо бывшего главы МИД королевства Дэвида Лэмми председателю комитета по международному развитию Саре Чемпион. Отмечается, что письмо было отправлено Лэмми до перехода на должность вице-премьера - 5 сентября он сменил на этом посту Анджелу Рэйнер, ушедшую в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов. "Согласно Конвенции о геноциде, преступление геноцида имеет место только при наличии конкретного "намерения уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Правительство (Великобритании - ред.) не пришло к выводу, что Израиль действует с таким намерением", - цитирует издание письмо. При этом, несмотря на заключение британского правительства, оно назвало действия Израиля в Газе "совершенно ужасающими" с учетом большого числа жертв среди мирного населения, включая женщин и детей, а также вызванных боевыми действиями "обширных разрушений". Лэмми в письме добавил, что Израиль "должен сделать гораздо больше для предотвращения и облегчения страданий, причиняемых конфликтом" жителям Газы. Международный суд ООН 24 мая 2024 года обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
в мире, израиль, великобритания, рафах (провинция), дэвид лэмми, оон, хамас
Британия решила, что Израиль не совершает геноцид в Газе

© AP Photo / Yousef Al ZanounМомент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании пришло к выводу, что Израиль не совершает геноцид в Газе, пишет издание Times со ссылкой на письмо бывшего главы МИД королевства Дэвида Лэмми председателю комитета по международному развитию Саре Чемпион.
Отмечается, что письмо было отправлено Лэмми до перехода на должность вице-премьера - 5 сентября он сменил на этом посту Анджелу Рэйнер, ушедшую в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов.
"Согласно Конвенции о геноциде, преступление геноцида имеет место только при наличии конкретного "намерения уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Правительство (Великобритании - ред.) не пришло к выводу, что Израиль действует с таким намерением", - цитирует издание письмо.
При этом, несмотря на заключение британского правительства, оно назвало действия Израиля в Газе "совершенно ужасающими" с учетом большого числа жертв среди мирного населения, включая женщин и детей, а также вызванных боевыми действиями "обширных разрушений". Лэмми в письме добавил, что Израиль "должен сделать гораздо больше для предотвращения и облегчения страданий, причиняемых конфликтом" жителям Газы.
Международный суд ООН 24 мая 2024 года обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. Такое решение было принято после того, как ЮАР 10 мая обратилась в суд со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
