Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 09.09.2025
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на...
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идут бои непосредственно в городе, в микрорайоне Лазурный, Шахтерский и в микрорайоне частного сектора. Это все, что касается севернее от трассы Е-30. Ее, кстати, мы уже перерезали непосредственно в населенном пункте. Наши штурмовые диверсионные подразделения ее контролируют. Физический контроль на небольшом участке... И в нескольких местах эту дорогу дроноводы 2-й и 51-го общевойсковых армии контролируют уже на выходе из города", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он отметил, что группировка противников в этом районе Красноармейска разрезана на две части. "Т.е. отдельно это димитровская группировка, можно уже сказать, потому что они разделены как раз нашими дроноводами и нашей артиллерией. Т.е. дорога между населенными пунктами Красноармейском и Димитровом находится под полным огневым контролем", - уточнил советник главы ДНР.
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске

Кимаковский: ВС России ведут бои в районах Лазурный и Шахтерский Красноармейска

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Идут бои непосредственно в городе, в микрорайоне Лазурный, Шахтерский и в микрорайоне частного сектора. Это все, что касается севернее от трассы Е-30. Ее, кстати, мы уже перерезали непосредственно в населенном пункте. Наши штурмовые диверсионные подразделения ее контролируют. Физический контроль на небольшом участке... И в нескольких местах эту дорогу дроноводы 2-й и 51-го общевойсковых армии контролируют уже на выходе из города", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он отметил, что группировка противников в этом районе Красноармейска разрезана на две части.
"Т.е. отдельно это димитровская группировка, можно уже сказать, потому что они разделены как раз нашими дроноводами и нашей артиллерией. Т.е. дорога между населенными пунктами Красноармейском и Димитровом находится под полным огневым контролем", - уточнил советник главы ДНР.
Российские военнослужащие
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
