Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске - РИА Новости, 09.09.2025
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:07:00+03:00
2025-09-09T13:07:00+03:00
2025-09-09T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идут бои непосредственно в городе, в микрорайоне Лазурный, Шахтерский и в микрорайоне частного сектора. Это все, что касается севернее от трассы Е-30. Ее, кстати, мы уже перерезали непосредственно в населенном пункте. Наши штурмовые диверсионные подразделения ее контролируют. Физический контроль на небольшом участке... И в нескольких местах эту дорогу дроноводы 2-й и 51-го общевойсковых армии контролируют уже на выходе из города", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он отметил, что группировка противников в этом районе Красноармейска разрезана на две части. "Т.е. отдельно это димитровская группировка, можно уже сказать, потому что они разделены как раз нашими дроноводами и нашей артиллерией. Т.е. дорога между населенными пунктами Красноармейском и Димитровом находится под полным огневым контролем", - уточнил советник главы ДНР.
красноармейск
донецкая народная республика
Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске
