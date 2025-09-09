https://ria.ru/20250909/boi-2040653869.html

Советник главы ДНР рассказал о боях в Красноармейске

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идут бои непосредственно в городе, в микрорайоне Лазурный, Шахтерский и в микрорайоне частного сектора. Это все, что касается севернее от трассы Е-30. Ее, кстати, мы уже перерезали непосредственно в населенном пункте. Наши штурмовые диверсионные подразделения ее контролируют. Физический контроль на небольшом участке... И в нескольких местах эту дорогу дроноводы 2-й и 51-го общевойсковых армии контролируют уже на выходе из города", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Он отметил, что группировка противников в этом районе Красноармейска разрезана на две части. "Т.е. отдельно это димитровская группировка, можно уже сказать, потому что они разделены как раз нашими дроноводами и нашей артиллерией. Т.е. дорога между населенными пунктами Красноармейском и Димитровом находится под полным огневым контролем", - уточнил советник главы ДНР.

