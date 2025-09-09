https://ria.ru/20250909/bloger-2040802243.html

Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам

Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам - РИА Новости, 09.09.2025

Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам

Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что на видео со своим участием, на котором обсуждалась помощь военным СВО от фонда, ни о каком откате речи не было. РИА Новости, 09.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что на видео со своим участием, на котором обсуждалась помощь военным СВО от фонда, ни о каком откате речи не было. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин рассказал РИА Новости, что на видео он общается с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. Для этого они озвучили свои условия. "Ни копейки…, вообще речь не шла… Не было разговора, что где-то я могу получить свою личную выгоду, откат", - ответил Алехин на вопрос о том, предлагали ли ему откат, и заходила ли об этом речь. Он добавил, что все деньги у него перечисляются официально, а фонд по закону ежегодно проходит аудиторскую проверку.

