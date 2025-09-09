Рейтинг@Mail.ru
Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам
23:06 09.09.2025 (обновлено: 23:17 09.09.2025)
Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам
Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что на видео со своим участием, на котором обсуждалась помощь военным СВО от фонда, ни о каком откате речи не было.
блогер
спецоперация
происшествия
россия
коррупция
общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что на видео со своим участием, на котором обсуждалась помощь военным СВО от фонда, ни о каком откате речи не было. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин рассказал РИА Новости, что на видео он общается с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. Для этого они озвучили свои условия. "Ни копейки…, вообще речь не шла… Не было разговора, что где-то я могу получить свою личную выгоду, откат", - ответил Алехин на вопрос о том, предлагали ли ему откат, и заходила ли об этом речь. Он добавил, что все деньги у него перечисляются официально, а фонд по закону ежегодно проходит аудиторскую проверку.
россия
блогер, спецоперация, происшествия, россия, коррупция, общество
Блогер, Спецоперация, Происшествия, Россия, Коррупция, Общество
Блогер Алехин заявил, что не говорил об откате на видео о помощи бойцам

Блогер Алехин заявил, что не говорил о личной выгоде на видео о помощи бойцам

© Фото : ВКонтакте/Роман Алехин/alekhin_romanВоенный блогер Роман Алехин
Военный блогер Роман Алехин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : ВКонтакте/Роман Алехин/alekhin_roman
Военный блогер Роман Алехин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что на видео со своим участием, на котором обсуждалась помощь военным СВО от фонда, ни о каком откате речи не было.
Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно.
Алехин рассказал РИА Новости, что на видео он общается с людьми, представившимися представителями фонда Галицкого, которые предложили вложить около 100 миллионов рублей в благотворительный фонд помощи СВО. Для этого они озвучили свои условия.
"Ни копейки…, вообще речь не шла… Не было разговора, что где-то я могу получить свою личную выгоду, откат", - ответил Алехин на вопрос о том, предлагали ли ему откат, и заходила ли об этом речь.
Он добавил, что все деньги у него перечисляются официально, а фонд по закону ежегодно проходит аудиторскую проверку.
