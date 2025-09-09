Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

https://ria.ru/20250909/biryukov-2040757785.html
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тысячи километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на свыше 145 тысяч километров электрических, 9 тысяч километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и около 5,5 тысяч километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
