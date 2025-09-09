Рейтинг@Mail.ru
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:13 09.09.2025 (обновлено: 18:17 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/biryukov-2040757785.html
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 09.09.2025
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:13:00+03:00
2025-09-09T18:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991893846_0:329:2966:1997_1920x0_80_0_0_e144e8d7716ec88190ea4885a577ea82.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тысячи километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на свыше 145 тысяч километров электрических, 9 тысяч километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и около 5,5 тысяч километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
https://realty.ria.ru/20250908/zavod-2039915000.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991893846_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_af0195aa343e64789a5b3c7cdddfc995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Бирюков: жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

© iStock.com / PIKSELЖенщина проверяет температуру у батареи
Женщина проверяет температуру у батареи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© iStock.com / PIKSEL
Женщина проверяет температуру у батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тысячи километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на свыше 145 тысяч километров электрических, 9 тысяч километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и около 5,5 тысяч километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.
Асфальтобетонный завод Курьяново - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Строго по рецептуре. Как устроен асфальтобетонный завод в Москве
8 сентября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала