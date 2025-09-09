https://ria.ru/20250909/biryukov-2040757785.html

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 09.09.2025

Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:13:00+03:00

2025-09-09T10:13:00+03:00

2025-09-09T18:17:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991893846_0:329:2966:1997_1920x0_80_0_0_e144e8d7716ec88190ea4885a577ea82.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовили к отопительному сезону в установленный срок, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, сразу после отключения отопления. "В течение почти четырех месяцев специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тысячи километров тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что выполнены регламентные работы на свыше 145 тысяч километров электрических, 9 тысяч километров газовых, более 13 тысяч километров водопроводных и около 5,5 тысяч километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.

https://realty.ria.ru/20250908/zavod-2039915000.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков