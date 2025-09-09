https://ria.ru/20250909/biryukov-2040756552.html
Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы
Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.09.2025
Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят инженерные сооружения и организуют зоны биоплато. "В рамках проекта извлечем из прудов иловые отложения общим объемом порядка 4 тысяч кубометров, затем сформируем дно путем отсыпки речным песком. На Малом пруду запланировано устройство водоупорного слоя. Эти меры позволят достичь оптимальной глубины водоемов и предотвратить их зарастание. Восстановим береговую полосу общей протяженностью 575 метров дополнительно укрепим ее габионными конструкциями и выполним отсыпку щебнем", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на завершающем этапе работ обустроят шесть зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, в которые в теплое время года высадят более 6 тысяч растений. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов. -0-
москва
