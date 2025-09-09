https://ria.ru/20250909/biryukov-2040756552.html

Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы

Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.09.2025

Реабилитация Воронинских прудов стартовала на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:11:00+03:00

2025-09-09T12:11:00+03:00

2025-09-09T18:17:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что водоемы очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, обновят инженерные сооружения и организуют зоны биоплато. "В рамках проекта извлечем из прудов иловые отложения общим объемом порядка 4 тысяч кубометров, затем сформируем дно путем отсыпки речным песком. На Малом пруду запланировано устройство водоупорного слоя. Эти меры позволят достичь оптимальной глубины водоемов и предотвратить их зарастание. Восстановим береговую полосу общей протяженностью 575 метров дополнительно укрепим ее габионными конструкциями и выполним отсыпку щебнем", - рассказал Бирюков. Он отметил, что на завершающем этапе работ обустроят шесть зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, в которые в теплое время года высадят более 6 тысяч растений. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов. -0-

https://ria.ru/20250906/moskva-2040170047.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков