Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция

09.09.2025

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить пособие по безработице, кому оно полагается и какие документы потребуются, а также можно ли это сделать онлайн — в материале РИА Новости. Что такое биржа трудаБиржа труда — это неофициальное название кадровых центров под единым брендом “Работа России” (ранее – центры занятости населения). Центры занятости населения становятся кадровыми центрами нового типа в тех регионах, где прошла модернизация службы занятости. Она стартовала в 2019 году. Сейчас в стране уже более 900 современных кадровых центров. В такое госучреждение по месту жительства может обратиться гражданин, который не трудоустроен или хотел бы сменить место работы, и ему окажут содействие в поиске вакансии. При этом, если человек получит официальный статус безработного, он будет получать пособие.Как правильно встать на биржу трудаДля того чтобы официально стать безработным, получать пособие и предложения о работе, необходимо:Как получить статус безработногоСогласно закону "О занятости населения в Российской Федерации", безработными признают трудоспособных граждан, которые ищут работу, зарегистрированы в органах службы занятости для поиска подходящей вакансии и готовы приступить к работе.Чтобы россиянина официально признали безработным, нужно обратиться в службу занятости или кадровый центр по месту жительства лично и заявить о желании найти работу или через личный кабинет на портале “Работа России”, используя свою учётную запись на “Госуслугах”.Основания и условияВ кадровый центр для признания его безработным может обратиться и уволенный сотрудник, и гражданин, который впервые ищет работу, и тот, кто хочет сменить место деятельности. При этом человек должен соответствовать определенным критериям:Для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, также есть возможность встать на учет на биржу. Но пособие по безработице они получать не будут, эта опция доступна только для граждан России.Какие документы нужныСогласно постановлению правительства России № 891, для постановки на учёт в качестве безработного необходимы следующие документы:Для никогда не работавших:Людям с ограниченными возможностями здоровья нужно также предоставить в центр занятости индивидуальную программу реабилитации или абилитации.Самозанятые могут зарегистрироваться в качестве безработного лишь после того, как снимутся в налоговой службе с учёта. Это можно сделать в приложении "Мой налог".Помимо этого, отдельные категории граждан должны предъявить дополнительные документы:Также нужно предоставить реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться пособие по безработице.Сроки и порядок признания безработнымПосле того, как гражданин подал заявление, органы службы занятости не позднее четырёх дней со дня подачи заявления назначат дату явки для подбора подходящих вариантов вакансий и согласования индивидуального плана.Решение о признании гражданина, ищущего работу, безработным, принимается органом службы занятости того субъекта Российской Федерации, в котором гражданин имеет регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. Это должно занимать не более одиннадцати дней со дня подачи заявления. Но только в том случае, если за это время гражданину не смогут подобрать подходящую работу.В каких случаях могут отказатьПо закону безработными нельзя признать:Процесс подачи документов Заявление и документы о регистрации можно подать лично в службу занятости или кадровый центр или через портал “Работа России”, авторизовавшись на “Госуслугах”.Пошаговая инструкция о содействии в поиске работы через портал “Работа России”Для подачи заявления не нужно посещать кадровый центр, вы можете сделать это через портал "Работа России" онлайн. Тем не менее, при назначении личной явки будьте готовы подойти в центр для уточнения информации по заявлению.Советы экспертов"Для безработных граждан, стоящих на бирже, имеется возможность получения субсидии от службы занятости на открытие собственного бизнеса. Эти деньги можно направить, например, на подготовку документов для регистрации бизнеса или расходы на нотариуса и юристов. Чтобы получить такую помощь в центре занятости, нужно подать в орган готовый бизнес-план и заявление", — сообщил адвокат Алексей Цыганов. Сумма субсидии зависит от региона. В Ленинградской области дают до 100 000 рублей, в Тюменской области — до 192 000 руб, а в Омске — вплоть до 331 200 рублей."В кадровом центре или службе занятости безработные могут получить помощь психолога: вместе решить проблемы, которые препятствуют трудоустройству и профессиональной самореализации. Также специалист может подсказать, как, например, повысить мотивацию к труду", — отметила юрист Евгения Квартальнова."В разных регионах России предусмотрены различные дополнительные выплаты при наличии статуса безработного. Существуют, например, городские доплаты к пособию, компенсации расходов на общественный транспорт, материальная помощь — как регулярная, так и единовременная", — сообщил адвокат Вадим Агеев.ВопросыКому можно встать на биржу труда"Во-первых, это безработный старше 16 лет, который не имеет места труда и не получает заработную плату. Во-вторых, человек (также старше 16 лет), находящийся в поиске места труда, но трудоустроенный, желающий сменить работодателя. В таком случае центр помогает в подборе вакансии", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.Можно ли встать на биржу труда, если никогда не работал"Да. Если вы встали на биржу труда, никогда до этого не работая официально, пособие по безработице будет составлять установленный минимум", — пояснил Алексей Цыганов.Когда можно повторно обратиться в ЦЗН"Встать на учет в службу занятости повторно можно будет не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в качестве безработного", — отметила юрист Евгения Квартальнова.Куда подавать документы"В центр занятости населения по месту жительства. А с 2020 года сделали возможной электронную подачу документов.", — пояснил адвокат Вадим Агеев.Сколько платят на бирже труда в 2025 году"Размер и период выплаты зависят от причины увольнения, продолжительности трудовых отношений, размера среднего заработка, а также отнесения к определенной льготной категории граждан. Жителям различных регионов страны пособие может быть увеличено на районный коэффициент, согласно местным законодательным актам", — пояснил адвокат Алексей Цыганов.Размер выплаты зависит от среднего заработка: первые три месяца можно получать 75 процентов, вторые три — 60, но не более установленной максимальной суммы.Минимальная сумма пособия по безработице в 2025-м составляет 1764 рубля, максимальная — 15044 рубля. При этом по верхней планке можно получать только три первых месяца после постановки на учет. На следующие три месяца максимальная сумма составит пять тысяч рублей. Она может быть больше с учетом районного коэффициента.Можно ли встать на биржу труда дистанционно"Да. Достаточно подать заявление на портале "Работа в России" или на портале "Госуслуги", пройти порядок оформления статуса безработного и заполнить анкету. Пособие можно будет получать с даты регистрации в качестве безработного", — рассказал адвокат Вадим Агеев.Кому не нужно оформляться безработным"Незанятые граждане не обязаны вставать на биржу труда. Если трудоспособный человек нигде не работает и не ищет работу, его нельзя заставить", — отметил адвокат Алексей Цыганов.Сколько можно находиться на учете"Сроки, сколько можно стоять на учете на бирже труда и получать пособия: для тех, кто уволен по причине ликвидации компании, прекращения ее деятельности или сокращения штата, — шесть месяцев; для ранее не работавших или потерявших место труда более 12 месяцев назад, отработавших менее 26 недель за предшествующий год — три месяца; для уволившихся по собственному желанию пособие будет начисляться, исходя из стажа работы до шести месяцев", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.Стоит отметить, что после этих сроков пособия выплачивать перестают, но на учете остаться можно на неограниченный срок, например, для поиска вакансий и прохождения обучения.Когда происходит снятие с учетаОтказать в признании безработными могут следующие категории граждан:Изменения в 2025 годуС 1 февраля 2025 года выплаты по безработице проиндексировали на уровень инфляции — максимальный размер составит 15044 рубля, а минимальный — 1764 рубля.С января 2025 года можно:

