Белоруссия заявила протест Польше из-за приостановки движения через границу - РИА Новости, 09.09.2025
Белоруссия заявила протест Польше из-за приостановки движения через границу
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия заявила протест Польше в связи с решением приостановить движение через госграницу на период проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2025", сообщило белорусское министерство иностранных дел. Премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу республика полностью закроет границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Глава польского МВД Марчин Кервиньский уточнил, что это решение имеет временный характер. "В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - говорится в сообщении МИД. В Минске назвали этот шаг незаконным и безосновательным. "Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Белоруссией, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов. Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, "приватизация" границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока. Данный шаг выглядит безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества", - заявил МИД. Согласно позиции министерства, временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Белоруссии. "Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова. Европейский дипломат заверил, что действиям Польше будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы", - заключил МИД. На белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Белоруссия заявила протест Польше в связи с решением приостановить движение через госграницу на период проведения совместных белорусско-российских учений "Запад-2025", сообщило белорусское министерство иностранных дел.
Премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу республика полностью закроет границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Глава польского МВД Марчин Кервиньский уточнил, что это решение имеет временный характер.
"В министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений "Запад-2025", - говорится в сообщении МИД.
В Минске назвали этот шаг незаконным и безосновательным.
"Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Белоруссией, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов. Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, "приватизация" границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока. Данный шаг выглядит безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества", - заявил МИД.
Согласно позиции министерства, временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Белоруссии.
"Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Эта позиция была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова. Европейский дипломат заверил, что действиям Польше будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы", - заключил МИД.
На белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
