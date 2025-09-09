Бывшего чиновника из Бийска внесли в базу "Миротворца"
Экс-чиновника из Бийска Кудинова внесли в базу "Миротворца"
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник мэрии Бийска, работающий сейчас в администрации Каховки, внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", его персональные данные опубликованы на сайте базы, выяснило РИА Новости.
Андрей Кудинов, как указано на сайте, совершил "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию". На сайте указаны персональные данные чиновника и ссылки на его страницы в соцсетях.
Ранее Кудинов возглавлял управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Бийска Алтайского края, потом перебрался в Херсонскую область. Является начальником отдела культуры и туризма в администрации Каховского муниципального образования.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
