07:41 09.09.2025 (обновлено: 12:38 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/bastrykin-2040585269.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии
2025-09-09T07:41:00+03:00
2025-09-09T12:38:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
белое море
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью людей во время похода в Карелии, сообщили в СК РФ. В конце июля МЧС сообщило, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю, маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Позднее республиканское СУСК сообщало об обнаружении в Белом море в Карелии тела одного из пропавших туристов. СК отметил, что в СМИ размещено обращение жителей Волгограда к Бастрыкину, в котором они "просят главу ведомства привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родственники". По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка. "Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Карелия... возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
республика карелия
россия
белое море
© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью людей во время похода в Карелии, сообщили в СК РФ.
В конце июля МЧС сообщило, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю, маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Позднее республиканское СУСК сообщало об обнаружении в Белом море в Карелии тела одного из пропавших туристов.
СК отметил, что в СМИ размещено обращение жителей Волгограда к Бастрыкину, в котором они "просят главу ведомства привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родственники". По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка.
"Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Карелия... возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
