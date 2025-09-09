https://ria.ru/20250909/bastrykin-2040585269.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии - РИА Новости, 09.09.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью людей во время похода в Карелии, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:41:00+03:00
2025-09-09T07:41:00+03:00
2025-09-09T12:38:00+03:00
происшествия
республика карелия
россия
белое море
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью людей во время похода в Карелии, сообщили в СК РФ. В конце июля МЧС сообщило, что в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа на байдарках сплавлялась по Белому морю, маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Позднее республиканское СУСК сообщало об обнаружении в Белом море в Карелии тела одного из пропавших туристов. СК отметил, что в СМИ размещено обращение жителей Волгограда к Бастрыкину, в котором они "просят главу ведомства привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родственники". По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка. "Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Карелия... возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
https://ria.ru/20250728/gibel-2030894104.html
https://ria.ru/20250624/pokhod-2024987221.html
республика карелия
россия
белое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика карелия, россия, белое море, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Карелия, Россия, Белое море, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов в Карелии
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели туристов во время похода в Карелии