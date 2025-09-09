Рейтинг@Mail.ru
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 09.09.2025 (обновлено: 12:25 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/barinov-2040577250.html
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов - РИА Новости, 09.09.2025
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов
Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T04:58:00+03:00
2025-09-09T12:25:00+03:00
россия
владивосток
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780435207_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a666cefc213aa7636b0b8b1bd1af0b2d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной политикой государства, сообщил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он заявил, что историческая судьба коренных малочисленных народов России может быть примером для других, поскольку за сотни лет в составе российского государства они сохранили численность, традиционные образ жизни, культуру и самосознание, а их традиционными землями юридически признано более половины площади страны. "Алгоритм обеспечения устойчивого развития КМН, как и прежде - адресное законодательство, комплексные программы социально-экономического развития, деятельность специализированных учреждений культуры, образования, науки, СМИ. В результате мы фиксируем рост их численности за 30 лет на 20%. Это связано не столько с демографическими процессами, сколько указывает на рост этнического самосознания КМН, что невозможно без ответственной политики государства", - сказал Баринов. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250909/zapad-2040568911.html
https://ria.ru/20250707/putin-2027699673.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780435207_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_5d780c29aa5a063584b186fe12ffe9ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов

Глава ФАДН Баринов заявил, что численность КМН за 30 лет выросла на 20 процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде
Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной политикой государства, сообщил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Он заявил, что историческая судьба коренных малочисленных народов России может быть примером для других, поскольку за сотни лет в составе российского государства они сохранили численность, традиционные образ жизни, культуру и самосознание, а их традиционными землями юридически признано более половины площади страны.
Этностойбище оленеводов Харп в окрестностях Дудинки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Запад хочет использовать коренные народы России, заявили в ФАДН
Вчера, 02:51
"Алгоритм обеспечения устойчивого развития КМН, как и прежде - адресное законодательство, комплексные программы социально-экономического развития, деятельность специализированных учреждений культуры, образования, науки, СМИ. В результате мы фиксируем рост их численности за 30 лет на 20%. Это связано не столько с демографическими процессами, сколько указывает на рост этнического самосознания КМН, что невозможно без ответственной политики государства", - сказал Баринов.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам
7 июля, 16:10
 
РоссияВладивостокИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала