Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной политикой государства, сообщил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Он заявил, что историческая судьба коренных малочисленных народов России может быть примером для других, поскольку за сотни лет в составе российского государства они сохранили численность, традиционные образ жизни, культуру и самосознание, а их традиционными землями юридически признано более половины площади страны.
"Алгоритм обеспечения устойчивого развития КМН, как и прежде - адресное законодательство, комплексные программы социально-экономического развития, деятельность специализированных учреждений культуры, образования, науки, СМИ. В результате мы фиксируем рост их численности за 30 лет на 20%. Это связано не столько с демографическими процессами, сколько указывает на рост этнического самосознания КМН, что невозможно без ответственной политики государства", - сказал Баринов.
