https://ria.ru/20250909/barinov-2040577250.html

Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов

Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов - РИА Новости, 09.09.2025

Глава ФАДН рассказал о росте численности коренных малочисленных народов

Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T04:58:00+03:00

2025-09-09T04:58:00+03:00

2025-09-09T12:25:00+03:00

россия

владивосток

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780435207_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a666cefc213aa7636b0b8b1bd1af0b2d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Рост численности коренных малочисленных народов (КМН) России на 20% за 30 лет указывает на рост их этнического самосознания, что связано с ответственной политикой государства, сообщил РИА Новости в интервью на Восточном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он заявил, что историческая судьба коренных малочисленных народов России может быть примером для других, поскольку за сотни лет в составе российского государства они сохранили численность, традиционные образ жизни, культуру и самосознание, а их традиционными землями юридически признано более половины площади страны. "Алгоритм обеспечения устойчивого развития КМН, как и прежде - адресное законодательство, комплексные программы социально-экономического развития, деятельность специализированных учреждений культуры, образования, науки, СМИ. В результате мы фиксируем рост их численности за 30 лет на 20%. Это связано не столько с демографическими процессами, сколько указывает на рост этнического самосознания КМН, что невозможно без ответственной политики государства", - сказал Баринов. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250909/zapad-2040568911.html

https://ria.ru/20250707/putin-2027699673.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владивосток, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025