Бабушкина подчеркнула важность системы в реформе местного самоуправления

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнули важность системной работы в рамках реформы местного самоуправления, сообщает пресс-служба регпарламента. Они провели расширенное заседание Совета Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Как сообщил Крашенинников, 19 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Он предусматривает три вида организации местного самоуправления: одноуровневую, двухуровневую или смешанную. На Среднем Урале сложилась смешанная система органов местного самоуправления, которая, судя по всему, сохранится и в будущем. "Мы, депутаты Законодательного собрания и представители исполнительной ветви власти, в течение нескольких лет готовились к реализации 33-го федерального закона. Провели ряд структурных изменений, приняли ряд областных законов. Теперь необходимо внести изменения в Устав Свердловской области, принять еще ряд региональных законов, определяющих процедуру выборов глав муниципальных образований. Уже над этим работаем. В целом, Свердловская область готова к решению важных задач, связанных с реализацией 33-го федерального закона", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной. В ведомстве напоминают, что этот федеральный закон принят в составе целого пакета федеральных законов, разработанных для реализации обновленных положений Конституции Российской Федерации. "Принятием федерального закона, вступившего в силу 19 июня, мы закольцевали нормативную базу, направленную на создание в нашей стране единой системы публичной власти. В этом же пакете федеральных законов приняты новые законы о Правительстве РФ, о Госсовете, об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, ряд законов, связанных с деятельностью судов, исполнительных органов власти", — приводит пресс-служба слова Крашенинникова. Как подчеркнули Бабушкина и Крашенинников, обсуждению всех нюансов реализации 33-го федерального закона будет посвящено одно из предстоящих заседаний "Депутатской вертикали". В ведомстве также напомнили, что работа над проектом 33-го федерального закона продолжалась пять лет, причем уральцы приняли в ней активное участие. В конце 2021 года этот законопроект рассматривался на заседании Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". По итогам состоявшегося тогда обсуждения в Государственную думу были переданы семь предложений от свердловчан. Пять из этих предложений позже были учтены в окончательном тексте федерального закона. Екатеринбург стал единственным городом России, который второй раз удостоен статуса "Библиотечной столицы России". В связи с этим с 18 по 22 мая 2026 года Средний Урал станет площадкой проведения XXX юбилейного Всероссийского библиотечного конгресса. О развитии библиотек в Свердловской области рассказала на расширенном заседании Совета "Депутатской вертикали" и. о. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. По ее словам, в регионе действуют 828 областных государственных и муниципальных библиотек. Их фонд насчитывает свыше 15 миллионов экземпляров на различных носителях. Он ежегодно обновляется примерно на 350 тысяч экземпляров. За 2019-2024 годы на Среднем Урале создано 27 модельных муниципальных библиотек. В нынешнем году идет модернизация шести библиотек. По количеству общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе, находится на лидирующих позициях среди регионов России. В течение года регистрируется более 14 миллионов посещений библиотек и около девяти миллионов виртуальных посещений. "Сегодня на заседании прозвучала информация о том, что у нас все больше и больше становится желающих прийти в читальный зал, взять книгу, посидеть, пообщаться. Это объясняется тем, что библиотеки за последние годы значительно изменились. Появилось много новых функций, которые делают их центрами притяжения для уральцев. Это радует", — прокомментировала Бабушкина.

