В МИД назвали единственный источник угрозы для Австрии - РИА Новости, 09.09.2025
04:38 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/avstriya-2040576791.html
В МИД назвали единственный источник угрозы для Австрии
В МИД назвали единственный источник угрозы для Австрии
2025-09-09T04:38:00+03:00
2025-09-09T04:38:00+03:00
в мире
австрия
россия
европа
нато
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Австрийское общество становится жертвой распространяемой в Европе истерии о якобы исходящей от России угрозе, но по объективным причинам единственным источником угрозы для Австрии может быть блок НАТО, а не РФ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. "В европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться. Очевидно, что жертвой подобных инсинуаций становится и австрийское общество. И это при том, что Австрии ничто и никто не угрожает. Если посмотреть на карту, то эта страна находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они", - сказал Масленников. При этом он подчеркнул, что нейтральные государства могут и сегодня существовать в Европе, как уже было в другие исторические периоды, включая обе мировые войны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
австрия
россия
европа
в мире, австрия, россия, европа, нато
В мире, Австрия, Россия, Европа, НАТО
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Австрийское общество становится жертвой распространяемой в Европе истерии о якобы исходящей от России угрозе, но по объективным причинам единственным источником угрозы для Австрии может быть блок НАТО, а не РФ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России.
"В европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться. Очевидно, что жертвой подобных инсинуаций становится и австрийское общество. И это при том, что Австрии ничто и никто не угрожает. Если посмотреть на карту, то эта страна находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они", - сказал Масленников.
При этом он подчеркнул, что нейтральные государства могут и сегодня существовать в Европе, как уже было в другие исторические периоды, включая обе мировые войны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
