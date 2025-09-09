В МИД назвали единственный источник угрозы для Австрии
В МИД заявили, что угрожать Австрии может только НАТО, а не Россия
Вена, Австрия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Австрийское общество становится жертвой распространяемой в Европе истерии о якобы исходящей от России угрозе, но по объективным причинам единственным источником угрозы для Австрии может быть блок НАТО, а не РФ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО
1 сентября, 23:02
"В европейских странах усиленно разгоняется истерия вокруг надуманной якобы исходящей со стороны России угрозы. В среде европейских политиков сейчас модно говорить о необходимости подготовки к вооруженному конфликту с нашей страной. Генсек НАТО, например, пугает европейцев тем, что это может произойти в ближайшие пять лет. Якобы надо готовиться. Очевидно, что жертвой подобных инсинуаций становится и австрийское общество. И это при том, что Австрии ничто и никто не угрожает. Если посмотреть на карту, то эта страна находится в сердце Европы, окруженная почти со всех сторон странами-членами агрессивного североатлантического блока. Даже гипотетически предположив, что кто-то вздумает напасть на Австрию, это будет невозможно сделать, минуя государства НАТО. Так что Австрии могут угрожать только они", - сказал Масленников.
При этом он подчеркнул, что нейтральные государства могут и сегодня существовать в Европе, как уже было в другие исторические периоды, включая обе мировые войны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.