Архангельская область подписала соглашения с АСИ
Архангельская область
Архангельская область
 
17:32 09.09.2025
Архангельская область подписала соглашения с АСИ
АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен – РИА Новости. Архангельская область подписала два соглашения с агентством стратегических инициатив, которые направлены на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Подписи под документами поставили глава региона и директор АСИ Светлана Чупшева. Как отметил Цыбульский, первое соглашение направлено на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области. "Совместная работа с АСИ позволит объективно оценить существующие процессы предоставления инвестиционных услуг, выявить узкие места и выработать решения, которые сделают регион более удобным и прозрачным для ведения бизнеса", - написал Цыбульский в своих соцсетях. Губернатор подчеркнул, что развитие экономики и привлечение инвестиций является для властей приоритетной задачей. В регионе уже активно работают над устранением административных барьеров для бизнеса и формируют комплексную систему поддержки инвесторов. "Подписание соглашения с АСИ усилит наши инструменты и позволит внедрить новые механизмы. В том числе речь идёт о внедрении автоматизированной системы, которая обеспечит инвесторам режим "одного окна" и позволит в ежедневном режиме отслеживать ход реализации проектов", - пояснил Цыбульский. Второе соглашение — о запуске в регионе всероссийского проекта АСИ "ПроНАследие". Архангельская область вошла в число пилотных участников этой программы, направленной на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот. В области находится более 2,1 тысячи памятников истории и культуры, среди которых Соловецкие острова и Кенозерский национальный парк — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, города Каргополь и Сольвычегодск — исторические поселения федерального значения, музей-заповедник "Малые Корелы". "На сегодняшний день совместно с Дом.РФ мы определили 180 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, часть из которых может быть вовлечена в хозяйственный оборот. Уже 47 памятников готовы для размещения на федеральной платформе Наследие.дом.РФ, а 11 объектов имеют очевидный потенциал для реализации проектов до конца 2026 года", - перечислил губернатор. По его словам, восстановить такой объём исключительно за счёт государства невозможно, поэтому важно создавать привлекательные условия для бизнеса. Оба соглашения — о развитии инвестиционного климата и о сохранении культурного наследия — работают на одну цель: сделать Архангельскую область территорией возможностей. Создать новые рабочие места, современные пространства, увеличить туристический поток и повысить качество жизни в регионе.
архангельская область
россия
Архангельская область подписала соглашения с АСИ

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен – РИА Новости. Архангельская область подписала два соглашения с агентством стратегических инициатив, которые направлены на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Подписи под документами поставили глава региона и директор АСИ Светлана Чупшева. Как отметил Цыбульский, первое соглашение направлено на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области.
"Совместная работа с АСИ позволит объективно оценить существующие процессы предоставления инвестиционных услуг, выявить узкие места и выработать решения, которые сделают регион более удобным и прозрачным для ведения бизнеса", - написал Цыбульский в своих соцсетях.
Губернатор подчеркнул, что развитие экономики и привлечение инвестиций является для властей приоритетной задачей. В регионе уже активно работают над устранением административных барьеров для бизнеса и формируют комплексную систему поддержки инвесторов.
"Подписание соглашения с АСИ усилит наши инструменты и позволит внедрить новые механизмы. В том числе речь идёт о внедрении автоматизированной системы, которая обеспечит инвесторам режим "одного окна" и позволит в ежедневном режиме отслеживать ход реализации проектов", - пояснил Цыбульский.
Второе соглашение — о запуске в регионе всероссийского проекта АСИ "ПроНАследие". Архангельская область вошла в число пилотных участников этой программы, направленной на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот. В области находится более 2,1 тысячи памятников истории и культуры, среди которых Соловецкие острова и Кенозерский национальный парк — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, города Каргополь и Сольвычегодск — исторические поселения федерального значения, музей-заповедник "Малые Корелы".
"На сегодняшний день совместно с Дом.РФ мы определили 180 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, часть из которых может быть вовлечена в хозяйственный оборот. Уже 47 памятников готовы для размещения на федеральной платформе Наследие.дом.РФ, а 11 объектов имеют очевидный потенциал для реализации проектов до конца 2026 года", - перечислил губернатор.
По его словам, восстановить такой объём исключительно за счёт государства невозможно, поэтому важно создавать привлекательные условия для бизнеса. Оба соглашения — о развитии инвестиционного климата и о сохранении культурного наследия — работают на одну цель: сделать Архангельскую область территорией возможностей. Создать новые рабочие места, современные пространства, увеличить туристический поток и повысить качество жизни в регионе.
Архангельская область
 
 
