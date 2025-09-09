https://ria.ru/20250909/asi-2040745544.html
Архангельская область подписала соглашения с АСИ
Архангельская область подписала соглашения с АСИ - РИА Новости, 09.09.2025
Архангельская область подписала соглашения с АСИ
Архангельская область подписала два соглашения с агентством стратегических инициатив, которые направлены на формирование благоприятного делового климата и... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:32:00+03:00
2025-09-09T17:32:00+03:00
2025-09-09T17:32:00+03:00
архангельская область
архангельская область
россия
александр цыбульский
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943490159_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_3ff687f3d7f9d04eb3c9bbe04c37d891.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен – РИА Новости. Архангельская область подписала два соглашения с агентством стратегических инициатив, которые направлены на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский. Подписи под документами поставили глава региона и директор АСИ Светлана Чупшева. Как отметил Цыбульский, первое соглашение направлено на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области. "Совместная работа с АСИ позволит объективно оценить существующие процессы предоставления инвестиционных услуг, выявить узкие места и выработать решения, которые сделают регион более удобным и прозрачным для ведения бизнеса", - написал Цыбульский в своих соцсетях. Губернатор подчеркнул, что развитие экономики и привлечение инвестиций является для властей приоритетной задачей. В регионе уже активно работают над устранением административных барьеров для бизнеса и формируют комплексную систему поддержки инвесторов. "Подписание соглашения с АСИ усилит наши инструменты и позволит внедрить новые механизмы. В том числе речь идёт о внедрении автоматизированной системы, которая обеспечит инвесторам режим "одного окна" и позволит в ежедневном режиме отслеживать ход реализации проектов", - пояснил Цыбульский. Второе соглашение — о запуске в регионе всероссийского проекта АСИ "ПроНАследие". Архангельская область вошла в число пилотных участников этой программы, направленной на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот. В области находится более 2,1 тысячи памятников истории и культуры, среди которых Соловецкие острова и Кенозерский национальный парк — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, города Каргополь и Сольвычегодск — исторические поселения федерального значения, музей-заповедник "Малые Корелы". "На сегодняшний день совместно с Дом.РФ мы определили 180 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, часть из которых может быть вовлечена в хозяйственный оборот. Уже 47 памятников готовы для размещения на федеральной платформе Наследие.дом.РФ, а 11 объектов имеют очевидный потенциал для реализации проектов до конца 2026 года", - перечислил губернатор. По его словам, восстановить такой объём исключительно за счёт государства невозможно, поэтому важно создавать привлекательные условия для бизнеса. Оба соглашения — о развитии инвестиционного климата и о сохранении культурного наследия — работают на одну цель: сделать Архангельскую область территорией возможностей. Создать новые рабочие места, современные пространства, увеличить туристический поток и повысить качество жизни в регионе.
https://ria.ru/20250908/tsybulskiy-2040482908.html
https://ria.ru/20250828/svo-2038178029.html
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943490159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2cf112f13fb2feb0af9c4a14fce8f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, александр цыбульский, агентство стратегических инициатив (аси)
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Архангельская область подписала соглашения с АСИ
Цыбульский: Архангельская область подписала соглашения с АСИ
АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен – РИА Новости. Архангельская область подписала два соглашения с агентством стратегических инициатив, которые направлены на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности региона, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
Подписи под документами поставили глава региона и директор АСИ Светлана Чупшева. Как отметил Цыбульский, первое соглашение направлено на формирование благоприятного делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области.
"Совместная работа с АСИ позволит объективно оценить существующие процессы предоставления инвестиционных услуг, выявить узкие места и выработать решения, которые сделают регион более удобным и прозрачным для ведения бизнеса", - написал Цыбульский в своих соцсетях.
Губернатор подчеркнул, что развитие экономики и привлечение инвестиций является для властей приоритетной задачей. В регионе уже активно работают над устранением административных барьеров для бизнеса и формируют комплексную систему поддержки инвесторов.
"Подписание соглашения с АСИ усилит наши инструменты и позволит внедрить новые механизмы. В том числе речь идёт о внедрении автоматизированной системы, которая обеспечит инвесторам режим "одного окна" и позволит в ежедневном режиме отслеживать ход реализации проектов", - пояснил Цыбульский.
Второе соглашение — о запуске в регионе всероссийского проекта АСИ "ПроНАследие". Архангельская область вошла в число пилотных участников этой программы, направленной на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот. В области находится более 2,1 тысячи памятников истории и культуры, среди которых Соловецкие острова и Кенозерский национальный парк — объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, города Каргополь и Сольвычегодск — исторические поселения федерального значения, музей-заповедник "Малые Корелы".
"На сегодняшний день совместно с Дом.РФ мы определили 180 объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, часть из которых может быть вовлечена в хозяйственный оборот. Уже 47 памятников готовы для размещения на федеральной платформе Наследие.дом.РФ, а 11 объектов имеют очевидный потенциал для реализации проектов до конца 2026 года", - перечислил губернатор.
По его словам, восстановить такой объём исключительно за счёт государства невозможно, поэтому важно создавать привлекательные условия для бизнеса. Оба соглашения — о развитии инвестиционного климата и о сохранении культурного наследия — работают на одну цель: сделать Архангельскую область территорией возможностей. Создать новые рабочие места, современные пространства, увеличить туристический поток и повысить качество жизни в регионе.