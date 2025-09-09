Армия Непала эвакуирует министров из-за протестов

https://ria.ru/20250909/armija-2040630885.html
Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post РИА Новости, 09.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040464720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5839d9a7355d9a8447f83196d7dc76b2.jpg
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post "По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание. Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах. Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.* запрещена в России как экстремистская.
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости.
Армия Непала эвакуирует министров из их резиденций с помощью вертолетов на фоне протестов, сообщает газета Kathmandu Post
"По мере эскалации протестов по всей стране непальская армия начала эвакуацию министров из их резиденций в Бхайсепати с помощью вертолетов. Это произошло после серии поджогов и актов вандализма, направленных против домов министров и высокопоставленных чиновников. Протестующие также подожгли резиденцию министра в Бхайсепати", - пишет издание.
Представители служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах.
Во вторник местный портал Khabarhub сообщал, что оппозиционные партии Непала
на фоне массовых протестов, вспыхнувших после запрета в стране ряда соцсетей, призвали премьер-министра страны Шарму Оли немедленно уйти в отставку.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* (соцсети Facebook
, Instagram, WhatsApp
, запрещена в России
как экстремистская), Alphabet (YouTube
), X, Reddit
и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала(маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.
Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр Непала распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.
* запрещена в России как экстремистская.