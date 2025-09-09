Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть команду Ирландии в отборе ЧМ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Армении обыграла команду Ирландии в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Эдуард Сперцян (45+1-я минута), реализовавший 11-метровый удар, и Грант-Леон Ранос (51), которому ассистировал бывший футболист ЦСКА и московского "Локомотива" Наир Тикнизян. У сборной Ирландии голом отметился Эван Фергюсон (57).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
09 сентября 2025 • начало в 19:00
Капитан "Краснодара" Сперцян забил свой десятый мяч за сборную Армении. Он, полузащитник казанского "Рубина" Угучукву Иву и защитник белградской "Црвены Звезды" Тикнизян вышли в стартовом составе сборной Армении и отыграли матч целиком.
Сборная Армении (3 очка) одержала первую победу в текущем отборочном турнире и поднялась на второе место в группе F. Ирландцы (1) опустились на последнюю, четвертую строчку.
В следующем матче сборная Армении в гостях сыграет с венграми, а ирландцы на выезде встретятся с командой Португалии. Обе встречи состоятся 11 сентября.
