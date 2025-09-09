Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть команду Ирландии в отборе ЧМ

Трофей чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Армении обыграла команду Ирландии в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы F, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Эдуард Сперцян (45+1-я минута), реализовавший 11-метровый удар, и Грант-Леон Ранос (51), которому ассистировал бывший футболист ЦСКА и московского "Локомотива" Наир Тикнизян. У сборной Ирландии голом отметился Эван Фергюсон (57).

Капитан "Краснодара" Сперцян забил свой десятый мяч за сборную Армении. Он, полузащитник казанского "Рубина" Угучукву Иву и защитник белградской "Црвены Звезды" Тикнизян вышли в стартовом составе сборной Армении и отыграли матч целиком.

Сборная Армении (3 очка) одержала первую победу в текущем отборочном турнире и поднялась на второе место в группе F. Ирландцы (1) опустились на последнюю, четвертую строчку.