https://ria.ru/20250909/armavir-2040711038.html

На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков

На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков - РИА Новости, 09.09.2025

На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил насмерть двух подростков в кубанском Армавире, еще один человек после ДТП госпитализирован в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:11:00+03:00

2025-09-09T16:11:00+03:00

2025-09-09T16:11:00+03:00

происшествия

армавир

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_986d9edee62e36f68fd95ea20c0e5851.jpg

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил насмерть двух подростков в кубанском Армавире, еще один человек после ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. По данным краевого главка МВД, минувшей ночью в Армавире 25-летний водитель "Лады Гранты" наехал на трех пешеходов. Два 13-летних подростка погибли на месте, еще один 15-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело в отношении водителя "Лады", совершившего наезд на трех пешеходов в Армавире… Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. Сотрудники ОМВД РФ по Армавиру задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в краевом управлении МВД.

https://rsport.ria.ru/20250903/gruzovik-2039500821.html

https://ria.ru/20250909/mkad-2040710679.html

армавир

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, армавир, россия, краснодарский край