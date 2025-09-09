https://ria.ru/20250909/armavir-2040711038.html
На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков
На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков - РИА Новости, 09.09.2025
На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего насмерть двух подростков
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил насмерть двух подростков в кубанском Армавире, еще один человек после ДТП госпитализирован в... РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил насмерть двух подростков в кубанском Армавире, еще один человек после ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. По данным краевого главка МВД, минувшей ночью в Армавире 25-летний водитель "Лады Гранты" наехал на трех пешеходов. Два 13-летних подростка погибли на месте, еще один 15-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело в отношении водителя "Лады", совершившего наезд на трех пешеходов в Армавире… Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. Сотрудники ОМВД РФ по Армавиру задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в краевом управлении МВД.
