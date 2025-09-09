https://ria.ru/20250909/arkhangelsk-2040804273.html

Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты на Крайнем Севере

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен - РИА Новости. В правительстве РФ состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в том числе уровень зарплат в судостроительной отрасли на Крайнем Севере, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Сообщается, что ключевыми темами на встрече стали международная кооперация и экспорт, развитие целлюлозно-бумажной промышленности, а также меры по повышению конкурентоспособности судостроительных предприятий региона. "Отдельное внимание было уделено уровню заработной платы работников судостроительных предприятий Северодвинска, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации", - говорится в сообщении.. Площадки обеспечивают до 30% промышленного производства Архангельской области и дают работу половине трудоспособного населения Северодвинска. При этом, как отметил Цыбульский, уровень оплаты труда в Северодвинске остается ниже, чем на аналогичных верфях Санкт-Петербурга "Денис Валентинович поддержал необходимость повышения заработной платы для предприятий, которые работают на Крайнем Севере, и поручил Минпромторгу России проработать этот вопрос. Благодарю за поддержку", – написал в своих аккаунтах в социальных сетях Цыбульский. Первый вице-премьер отметил, что сохранение кадрового потенциала судостроительной отрасли в Архангельской области – стратегическая задача, добавили в пресс-службе.

