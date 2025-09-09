https://ria.ru/20250909/arkhangelsk-2040804273.html
Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты на Крайнем Севере
Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты на Крайнем Севере - РИА Новости, 09.09.2025
Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты на Крайнем Севере
В правительстве РФ состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:25:00+03:00
2025-09-09T23:25:00+03:00
2025-09-09T23:25:00+03:00
архангельская область
архангельская область
россия
северодвинск
александр цыбульский
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_5d4761fdd1888b38f6f253d992b5b0bc.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен - РИА Новости. В правительстве РФ состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в том числе уровень зарплат в судостроительной отрасли на Крайнем Севере, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Сообщается, что ключевыми темами на встрече стали международная кооперация и экспорт, развитие целлюлозно-бумажной промышленности, а также меры по повышению конкурентоспособности судостроительных предприятий региона. "Отдельное внимание было уделено уровню заработной платы работников судостроительных предприятий Северодвинска, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации", - говорится в сообщении.. Площадки обеспечивают до 30% промышленного производства Архангельской области и дают работу половине трудоспособного населения Северодвинска. При этом, как отметил Цыбульский, уровень оплаты труда в Северодвинске остается ниже, чем на аналогичных верфях Санкт-Петербурга "Денис Валентинович поддержал необходимость повышения заработной платы для предприятий, которые работают на Крайнем Севере, и поручил Минпромторгу России проработать этот вопрос. Благодарю за поддержку", – написал в своих аккаунтах в социальных сетях Цыбульский. Первый вице-премьер отметил, что сохранение кадрового потенциала судостроительной отрасли в Архангельской области – стратегическая задача, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250909/asi-2040745544.html
архангельская область
россия
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031260949_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6ce3f7250ac0d71d3b3fc9d2b2a9a5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, северодвинск, александр цыбульский, денис мантуров
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Северодвинск, Александр Цыбульский, Денис Мантуров
Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты на Крайнем Севере
Цыбульский и Мантуров обсудили зарплаты в судостроительной сфере на Севере
АРХАНГЕЛЬСК, 9 сен - РИА Новости. В правительстве РФ состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в том числе уровень зарплат в судостроительной отрасли на Крайнем Севере, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Сообщается, что ключевыми темами на встрече стали международная кооперация и экспорт, развитие целлюлозно-бумажной промышленности, а также меры по повышению конкурентоспособности судостроительных предприятий региона.
"Отдельное внимание было уделено уровню заработной платы работников судостроительных предприятий Северодвинска, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации", - говорится в сообщении..
Площадки обеспечивают до 30% промышленного производства Архангельской области и дают работу половине трудоспособного населения Северодвинска. При этом, как отметил Цыбульский, уровень оплаты труда в Северодвинске остается ниже, чем на аналогичных верфях Санкт-Петербурга
"Денис Валентинович поддержал необходимость повышения заработной платы для предприятий, которые работают на Крайнем Севере, и поручил Минпромторгу России проработать этот вопрос. Благодарю за поддержку", – написал в своих аккаунтах в социальных сетях Цыбульский.
Первый вице-премьер отметил, что сохранение кадрового потенциала судостроительной отрасли в Архангельской области – стратегическая задача, добавили в пресс-службе.