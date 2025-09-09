Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января

https://ria.ru/20250909/anokhin-2040769922.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Центры занятости населения в Смоленской области с 1 января 2026 года будут объединены в единый Кадровый центр, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин. Кадровый центр Смоленской области будет включать головной офис, Ресурсный кадровый центр для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения, восемь филиалов в крупных муниципальных округах и 18 секторов в муниципалитетах. Комплексный план подготовки кадров для учреждений и предприятий обсудили в вторник на заседании правительства Смоленской области. Губернатор отметил, что приоритетом в работе Кадрового центра будет трудоустройство молодежи. "Планируем вести постоянный мониторинг статуса занятости выпускников. Тем, кто сталкивается с трудностями, Центры предложат конкретные варианты трудоустройства. В случае увольнения сотрудники Центров выяснят причины и помогут подобрать новое место работы", - пояснил Анохин. Отдельным направлением деятельности Центра станет трудоустройство ветеранов СВО. "Сейчас мы занимаемся этим вопросом при участии Центров занятости, Фонда "Защитники Отечества". По поручению Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск", направленную на подготовку управленцев из числа участников СВО. Эта работа носит адресный характер", - сообщил Анохин. В настоящее время Кадровый центр работает в тестовом режиме. За месяц уже удалось привлечь семь новых специалистов в государственные учреждения здравоохранения региона, резюмировал губернатор.

