Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:13 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/anokhin-2040769922.html
Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января
Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января - РИА Новости, 09.09.2025
Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января
Центры занятости населения в Смоленской области с 1 января 2026 года будут объединены в единый Кадровый центр, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:13:00+03:00
2025-09-09T19:13:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Центры занятости населения в Смоленской области с 1 января 2026 года будут объединены в единый Кадровый центр, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин. Кадровый центр Смоленской области будет включать головной офис, Ресурсный кадровый центр для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения, восемь филиалов в крупных муниципальных округах и 18 секторов в муниципалитетах. Комплексный план подготовки кадров для учреждений и предприятий обсудили в вторник на заседании правительства Смоленской области. Губернатор отметил, что приоритетом в работе Кадрового центра будет трудоустройство молодежи. "Планируем вести постоянный мониторинг статуса занятости выпускников. Тем, кто сталкивается с трудностями, Центры предложат конкретные варианты трудоустройства. В случае увольнения сотрудники Центров выяснят причины и помогут подобрать новое место работы", - пояснил Анохин. Отдельным направлением деятельности Центра станет трудоустройство ветеранов СВО. "Сейчас мы занимаемся этим вопросом при участии Центров занятости, Фонда "Защитники Отечества". По поручению Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск", направленную на подготовку управленцев из числа участников СВО. Эта работа носит адресный характер", - сообщил Анохин. В настоящее время Кадровый центр работает в тестовом режиме. За месяц уже удалось привлечь семь новых специалистов в государственные учреждения здравоохранения региона, резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20250909/anokhin-2040603509.html
https://ria.ru/20250905/anokhin-2040087811.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Единый Кадровый центр Смоленской области заработает с 1 января

Кадровый центр Смоленской области трудоустроит молодежь и ветеранов СВО

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Центры занятости населения в Смоленской области с 1 января 2026 года будут объединены в единый Кадровый центр, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Кадровый центр Смоленской области будет включать головной офис, Ресурсный кадровый центр для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения, восемь филиалов в крупных муниципальных округах и 18 секторов в муниципалитетах.
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
Вчера, 10:06
Комплексный план подготовки кадров для учреждений и предприятий обсудили в вторник на заседании правительства Смоленской области.
Губернатор отметил, что приоритетом в работе Кадрового центра будет трудоустройство молодежи. "Планируем вести постоянный мониторинг статуса занятости выпускников. Тем, кто сталкивается с трудностями, Центры предложат конкретные варианты трудоустройства. В случае увольнения сотрудники Центров выяснят причины и помогут подобрать новое место работы", - пояснил Анохин.
Отдельным направлением деятельности Центра станет трудоустройство ветеранов СВО. "Сейчас мы занимаемся этим вопросом при участии Центров занятости, Фонда "Защитники Отечества". По поручению Владимира Владимировича Путина реализуем программу "Герои СВОего времени. Смоленск", направленную на подготовку управленцев из числа участников СВО. Эта работа носит адресный характер", - сообщил Анохин.
В настоящее время Кадровый центр работает в тестовом режиме. За месяц уже удалось привлечь семь новых специалистов в государственные учреждения здравоохранения региона, резюмировал губернатор.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Анохин: для инвестпроектов смоленских производителей выделили 11 участков
5 сентября, 19:26
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала