https://ria.ru/20250909/anokhin-2040603509.html
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог - РИА Новости, 09.09.2025
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:06:00+03:00
2025-09-09T10:06:00+03:00
2025-09-09T10:06:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин. Вопросы обновления участков автодорог, в том числе федеральных, он обсудил на рабочей встрече с начальником ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" Александром Яхнюком. В ведении этого федерального учреждения на территории Смоленской области находится 521 километр федеральных дорог. Это автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску. "В настоящее время совместно работаем над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность. Заключили контракты на сумму более 325 миллионов рублей на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 километра. Завершить работы планируем до конца 2025 года", – написал Анохин. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России. Особое внимание в рамках взаимодействия с ФКУ "Упрдор Москва – Бобруйск" уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. "В сентябре стартует программа повышения квалификации, включающая практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор", – уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250823/anokhin-2037158775.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_357:0:2804:1835_1920x0_80_0_0_d7c92c6564f6901ce26ef57328c289a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
Василий Анохин: более 99 км дорог отремонтируют в Смоленской области за 2025 год
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин.
Вопросы обновления участков автодорог, в том числе федеральных, он обсудил на рабочей встрече с начальником ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" Александром Яхнюком. В ведении этого федерального учреждения на территории Смоленской области находится 521 километр федеральных дорог. Это автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску.
"В настоящее время совместно работаем над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность. Заключили контракты на сумму более 325 миллионов рублей на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 километра. Завершить работы планируем до конца 2025 года", – написал Анохин.
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России.
Особое внимание в рамках взаимодействия с ФКУ "Упрдор Москва – Бобруйск" уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. "В сентябре стартует программа повышения квалификации, включающая практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор", – уточнил губернатор.