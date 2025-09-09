Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог - РИА Новости, 09.09.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
10:06 09.09.2025
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог - РИА Новости, 09.09.2025
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог
В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на... РИА Новости, 09.09.2025
смоленская область
смоленск
василий анохин
смоленская область
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин. Вопросы обновления участков автодорог, в том числе федеральных, он обсудил на рабочей встрече с начальником ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" Александром Яхнюком. В ведении этого федерального учреждения на территории Смоленской области находится 521 километр федеральных дорог. Это автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску. "В настоящее время совместно работаем над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность. Заключили контракты на сумму более 325 миллионов рублей на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 километра. Завершить работы планируем до конца 2025 года", – написал Анохин. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России. Особое внимание в рамках взаимодействия с ФКУ "Упрдор Москва – Бобруйск" уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. "В сентябре стартует программа повышения квалификации, включающая практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор", – уточнил губернатор.
смоленск
смоленская область
Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин.
Вопросы обновления участков автодорог, в том числе федеральных, он обсудил на рабочей встрече с начальником ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" Александром Яхнюком. В ведении этого федерального учреждения на территории Смоленской области находится 521 километр федеральных дорог. Это автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску.
"В настоящее время совместно работаем над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность. Заключили контракты на сумму более 325 миллионов рублей на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 километра. Завершить работы планируем до конца 2025 года", – написал Анохин.
Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России.
Особое внимание в рамках взаимодействия с ФКУ "Упрдор Москва – Бобруйск" уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. "В сентябре стартует программа повышения квалификации, включающая практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор", – уточнил губернатор.
Смоленская область
 
 
