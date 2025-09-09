https://ria.ru/20250909/anokhin-2040603509.html

Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог

Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог - РИА Новости, 09.09.2025

Анохин: в Смоленской области обновят 92 километра региональных дорог

В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:06:00+03:00

2025-09-09T10:06:00+03:00

2025-09-09T10:06:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893136673_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_7f14bc4e7e87f08c9172cec2ece3248b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году отремонтируют свыше 92 километров региональных автодорог и почти семь километров улично-дорожной сети Смоленска, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области Василий Анохин. Вопросы обновления участков автодорог, в том числе федеральных, он обсудил на рабочей встрече с начальником ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" Александром Яхнюком. В ведении этого федерального учреждения на территории Смоленской области находится 521 километр федеральных дорог. Это автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь, Р-132 "Золотое кольцо" и А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску. "В настоящее время совместно работаем над передачей автодороги А-132 подъездная дорога от автодороги М-1 "Беларусь" к городу Смоленску в региональную собственность. Заключили контракты на сумму более 325 миллионов рублей на устройство защитных слоев покрытия и установку электрического освещения на участке протяженностью 7,1 километра. Завершить работы планируем до конца 2025 года", – написал Анохин. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России. Особое внимание в рамках взаимодействия с ФКУ "Упрдор Москва – Бобруйск" уделяется подготовке кадров для дорожной отрасли. "В сентябре стартует программа повышения квалификации, включающая практические занятия на объектах строительства и ремонта дорог. Обучаться будут сотрудники предприятия "Смоленскавтодор", – уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250823/anokhin-2037158775.html

смоленск

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленск, василий анохин, смоленская область