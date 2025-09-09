https://ria.ru/20250909/alzhir-2040779349.html

Алжир пригласил Россию участвовать в тендерах по освоению месторождений

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ. "Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.

