Алжир пригласил Россию участвовать в тендерах по освоению месторождений
20:05 09.09.2025
Алжир пригласил Россию участвовать в тендерах по освоению месторождений
экономика
алжир (провинция)
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ. "Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.
экономика, алжир (провинция), россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Алжир (провинция), Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ.
"Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.
Экономика
 
 
