В Афганистане задержали трех якобы колдунов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб Афганистана совместно с работниками министерства внутренних дел выявили и задержали трех колдунов, занимавшихся противоправной деятельностью в провинциях Балх и Нангархар, сообщила пресс-служба ведомства. "Двое из задержанных были схвачены в административном центре провинции Балх, а один - в уезде Кот провинции Нангархар во время совершения колдовских ритуалов, при наличии у них специальных инструментов и книг по магии", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно информации министерства добродетели, "после завершения предварительного расследования обвиняемые были переданы в судебные органы этих двух провинций для дальнейшего преследования в соответствии с шариатом". "Представители управлений министерства добродетели в этих двух провинциях заявили, что задержанные своими антишариатскими действиями вызывали рознь и раздор между афганскими семьями", - отмечает пресс-служба. По данным ведомства, жители провинций Балх и Нангархар приветствовали действия сотрудников министерства, назвав их эффективным шагом в направлении очищения общества от явлений, противоречащих исламскому шариату. "Жители указанных провинций отметили, что в прошлые годы колдуны своими обманчивыми заявлениями вводили людей в заблуждение и брали с них огромные суммы денег. Однако сейчас, благодаря усилиям министерства добродетели, это явление идет на спад, и люди избавляются от подобных проблем", - говорится в сообщении.

