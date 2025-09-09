Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане задержали трех якобы колдунов - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 09.09.2025 (обновлено: 07:14 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/afganistan-2040583363.html
В Афганистане задержали трех якобы колдунов
В Афганистане задержали трех якобы колдунов - РИА Новости, 09.09.2025
В Афганистане задержали трех якобы колдунов
Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб Афганистана совместно с работниками министерства внутренних дел... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:13:00+03:00
2025-09-09T07:14:00+03:00
в мире
балх
нангархар
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб Афганистана совместно с работниками министерства внутренних дел выявили и задержали трех колдунов, занимавшихся противоправной деятельностью в провинциях Балх и Нангархар, сообщила пресс-служба ведомства. "Двое из задержанных были схвачены в административном центре провинции Балх, а один - в уезде Кот провинции Нангархар во время совершения колдовских ритуалов, при наличии у них специальных инструментов и книг по магии", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно информации министерства добродетели, "после завершения предварительного расследования обвиняемые были переданы в судебные органы этих двух провинций для дальнейшего преследования в соответствии с шариатом". "Представители управлений министерства добродетели в этих двух провинциях заявили, что задержанные своими антишариатскими действиями вызывали рознь и раздор между афганскими семьями", - отмечает пресс-служба. По данным ведомства, жители провинций Балх и Нангархар приветствовали действия сотрудников министерства, назвав их эффективным шагом в направлении очищения общества от явлений, противоречащих исламскому шариату. "Жители указанных провинций отметили, что в прошлые годы колдуны своими обманчивыми заявлениями вводили людей в заблуждение и брали с них огромные суммы денег. Однако сейчас, благодаря усилиям министерства добродетели, это явление идет на спад, и люди избавляются от подобных проблем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/afganistan-2013109952.html
https://ria.ru/20250516/afganistan-2017279133.html
балх
нангархар
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a61d93bc5a8ad2331a365feb87b9eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балх, нангархар, афганистан
В мире, Балх, Нангархар, Афганистан
В Афганистане задержали трех якобы колдунов

В Афганистане в провинциях Балх и Нангархар задержали трех якобы колдунов

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб Афганистана совместно с работниками министерства внутренних дел выявили и задержали трех колдунов, занимавшихся противоправной деятельностью в провинциях Балх и Нангархар, сообщила пресс-служба ведомства.
"Двое из задержанных были схвачены в административном центре провинции Балх, а один - в уезде Кот провинции Нангархар во время совершения колдовских ритуалов, при наличии у них специальных инструментов и книг по магии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кабул - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ
24 апреля, 09:41
Согласно информации министерства добродетели, "после завершения предварительного расследования обвиняемые были переданы в судебные органы этих двух провинций для дальнейшего преследования в соответствии с шариатом".
"Представители управлений министерства добродетели в этих двух провинциях заявили, что задержанные своими антишариатскими действиями вызывали рознь и раздор между афганскими семьями", - отмечает пресс-служба.
По данным ведомства, жители провинций Балх и Нангархар приветствовали действия сотрудников министерства, назвав их эффективным шагом в направлении очищения общества от явлений, противоречащих исламскому шариату.
"Жители указанных провинций отметили, что в прошлые годы колдуны своими обманчивыми заявлениями вводили людей в заблуждение и брали с них огромные суммы денег. Однако сейчас, благодаря усилиям министерства добродетели, это явление идет на спад, и люди избавляются от подобных проблем", - говорится в сообщении.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: в Афганистане начались аресты пользователей TikTok
16 мая, 10:11
 
В миреБалхНангархарАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала