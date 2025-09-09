https://ria.ru/20250909/aeroport-2040582057.html
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.09.2025
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 1.01 мск для обеспечения безопасности полетов."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.
