В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.09.2025

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T06:41:00+03:00

2025-09-09T06:41:00+03:00

2025-09-09T06:57:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 1.01 мск для обеспечения безопасности полетов."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

