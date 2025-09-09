Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/aeroflot-2040707461.html
"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском
"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском - РИА Новости, 09.09.2025
"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском
Авиакомпания "Аэрофлот" с 3 октября запустит прямые регулярные рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:57:00+03:00
2025-09-09T15:57:00+03:00
екатеринбург
новосибирск
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22ad0790bc96869fae81c64d17c34be7.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 3 октября запустит прямые регулярные рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Вылеты из Екатеринбурга будут выполняться по средам и воскресеньям, обратный рейс из Новосибирска — по пятницам. Воздушную линию между столицами Урала и Сибири будет обслуживать лайнер Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес". В текущем сезонном расписании группа "Аэрофлот" выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям, включая Москву. Авиакомпания предлагает собственные регулярные рейсы в Москву, Сочи, Анталью, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет. 29 сентября авиакомпания запустит регулярные рейсы из столицы Урала в Нячанг (Вьетнам), а также возобновит полеты в Бангкок. В октябре начнутся полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и в Гоа. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
https://ria.ru/20250906/aeroflot-2040168559.html
екатеринбург
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d94db346d36c82aaab90b8b158cc2fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, новосибирск, аэрофлот
Екатеринбург, Новосибирск, Аэрофлот
"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 3 октября запустит прямые регулярные рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Вылеты из Екатеринбурга будут выполняться по средам и воскресеньям, обратный рейс из Новосибирска — по пятницам. Воздушную линию между столицами Урала и Сибири будет обслуживать лайнер Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес".
В текущем сезонном расписании группа "Аэрофлот" выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям, включая Москву.
Авиакомпания предлагает собственные регулярные рейсы в Москву, Сочи, Анталью, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет. 29 сентября авиакомпания запустит регулярные рейсы из столицы Урала в Нячанг (Вьетнам), а также возобновит полеты в Бангкок. В октябре начнутся полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и в Гоа.
"Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
Стенд авиакомпании Аэрофлот на ВЭФ-2025 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Аэрофлот" на ВЭФ-2025: подписания и интерактивная дегустация
6 сентября, 13:11
 
ЕкатеринбургНовосибирскАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала