"Аэрофлот" запустит с октября рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 3 октября запустит прямые регулярные рейсы между Екатеринбургом и Новосибирском, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Вылеты из Екатеринбурга будут выполняться по средам и воскресеньям, обратный рейс из Новосибирска — по пятницам. Воздушную линию между столицами Урала и Сибири будет обслуживать лайнер Boeing 737 в двухклассной компоновке: "эконом" и "бизнес". В текущем сезонном расписании группа "Аэрофлот" выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям, включая Москву. Авиакомпания предлагает собственные регулярные рейсы в Москву, Сочи, Анталью, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет. 29 сентября авиакомпания запустит регулярные рейсы из столицы Урала в Нячанг (Вьетнам), а также возобновит полеты в Бангкок. В октябре начнутся полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и в Гоа. "Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.

