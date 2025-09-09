Рейтинг@Mail.ru
Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову
02:07 09.09.2025
Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову
Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову - РИА Новости, 09.09.2025
Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову
Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:07:00+03:00
2025-09-09T02:07:00+03:00
москва
михаил абызов
открытое правительство
происшествия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 12 сентября", - сказали в суде. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
москва
москва, михаил абызов, открытое правительство, происшествия
Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову

Кассационный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 12 сентября", - сказали в суде.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
МоскваМихаил АбызовОткрытое правительствоПроисшествия
 
 
