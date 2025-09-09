https://ria.ru/20250909/abyzov-2040566501.html

Суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Абызову

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, получившему 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, рассказали РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 12 сентября", - сказали в суде. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.

