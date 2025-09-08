https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040532098.html

"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина

Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин."К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку", – отметил он.По мнению Бекренева, Зеленский отказался от приглашения Путина приехать на переговоры в Москву просто потому, что он не хочет мира. При этом офицер в отставке выразил уверенность, что Верховный главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году наверняка отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его пригласил, и "таких глупостей", как Зеленский, не говорил бы."Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь", — заявил Бекренев, добавив, что конфликт с Россией может закончиться либо поражением Украины, либо компромиссом для нее.Владимир Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".

Новости

