Рейтинг@Mail.ru
"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 08.09.2025 (обновлено: 23:01 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040532098.html
"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина
"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина - РИА Новости, 08.09.2025
"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина
Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:54:00+03:00
2025-09-08T23:01:00+03:00
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
москва
владимир путин
россия
карл маннергейм
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_e9dec05dfd1afe11770a4e19df37e4c9.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин."К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку", – отметил он.По мнению Бекренева, Зеленский отказался от приглашения Путина приехать на переговоры в Москву просто потому, что он не хочет мира. При этом офицер в отставке выразил уверенность, что Верховный главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году наверняка отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его пригласил, и "таких глупостей", как Зеленский, не говорил бы."Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь", — заявил Бекренев, добавив, что конфликт с Россией может закончиться либо поражением Украины, либо компромиссом для нее.Владимир Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
https://ria.ru/20250907/vizit-2040233693.html
https://ria.ru/20250906/ssha-2040138319.html
украина
москва
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_8427d494e909aea0a05cb39f13d89da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, москва, владимир путин, россия, карл маннергейм, финляндия, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Москва, Владимир Путин, Россия, Карл Маннергейм, Финляндия, В мире
"Глупости". На Украине набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина

Бекренев: Зеленский отказался ехать в Москву, а Маннергейм поехал бы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира, заявил в эфире канала Politeka офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин.
"К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку", – отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Германии объяснили, чем обернется для Зеленского приезд в Москву
7 сентября, 04:02
По мнению Бекренева, Зеленский отказался от приглашения Путина приехать на переговоры в Москву просто потому, что он не хочет мира. При этом офицер в отставке выразил уверенность, что Верховный главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году наверняка отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его пригласил, и "таких глупостей", как Зеленский, не говорил бы.
"Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь", — заявил Бекренев, добавив, что конфликт с Россией может закончиться либо поражением Украины, либо компромиссом для нее.
Владимир Путин на прошлой неделе во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.
Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
6 сентября, 07:26
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМоскваВладимир ПутинРоссияКарл МаннергеймФинляндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала