Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.09.2025
08:21 08.09.2025
Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо
в мире
украина
херсонская область
владивосток
владимир сальдо
владимир зеленский
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине, чтобы создать из нее антироссийский проект, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация, которая была нацелена не на создание хороших условий и не на приближение Украины к Европейскому союзу, а наоборот, на создание "Антироссии" на фундаменте Украины", - сказал Сальдо. По его словам, Зеленский является злым лидером, которому нельзя доверять. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо

Сальдо: Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине, чтобы создать из нее антироссийский проект, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
"Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация, которая была нацелена не на создание хороших условий и не на приближение Украины к Европейскому союзу, а наоборот, на создание "Антироссии" на фундаменте Украины", - сказал Сальдо.
По его словам, Зеленский является злым лидером, которому нельзя доверять.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
Заголовок открываемого материала