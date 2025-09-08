https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040350750.html

Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо

Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.09.2025

Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо

Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине, чтобы создать из нее антироссийский проект, заявил губернатор Херсонской... РИА Новости, 08.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине, чтобы создать из нее антироссийский проект, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация, которая была нацелена не на создание хороших условий и не на приближение Украины к Европейскому союзу, а наоборот, на создание "Антироссии" на фундаменте Украины", - сказал Сальдо. По его словам, Зеленский является злым лидером, которому нельзя доверять. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

