https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040345245.html

Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе

Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе - РИА Новости, 08.09.2025

Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе

Журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T07:05:00+03:00

2025-09-08T07:05:00+03:00

2025-09-08T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

чей боуз

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030197723_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2df7655efe3ca1c0cad2f29fb5b8d2bf.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте.Он прокомментировал слова главы киевского режима, который в интервью телеканалу ABC заявил, что теперь победой для Украины будет считаться сохранение хоть какой-то части ее территории."А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?" — поинтересовался Боуз.В июне президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркивал, что Москва никогда не подвергала сомнению право Киева на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040329851.html

https://ria.ru/20250908/rossiya-2040335281.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, чей боуз, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, вэф-2025, в мире