Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте.Он прокомментировал слова главы киевского режима, который в интервью телеканалу ABC заявил, что теперь победой для Украины будет считаться сохранение хоть какой-то части ее территории."А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?" — поинтересовался Боуз.В июне президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркивал, что Москва никогда не подвергала сомнению право Киева на независимость и суверенитет.В сентябре он отметил на ВЭФ, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных неприемлемо для России. Как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
