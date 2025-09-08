Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 08.09.2025 (обновлено: 20:17 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/zdorove-2040535844.html
Путин дал поручения в сфере здравоохранения
Путин дал поручения в сфере здравоохранения - РИА Новости, 08.09.2025
Путин дал поручения в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере здравоохранения. Ключевые подробности — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:01:00+03:00
2025-09-08T20:17:00+03:00
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере здравоохранения. Ключевые подробности — в материале РИА Новости.Перечень указаний главы государства по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликовали на сайте Кремля.Президент поручил:
https://ria.ru/20250610/putin-2022038859.html
https://ria.ru/20250610/putin-2022046276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин

Путин дал поручения в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере здравоохранения. Ключевые подробности — в материале РИА Новости.
Перечень указаний главы государства по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликовали на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины
10 июня, 15:40
Президент поручил:
  • рассмотреть возможность увеличения допустимых сроков записи к врачу через сервис "Госуслуги";
  • представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников;
  • провести анализ применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и при необходимости представить предложения по их совершенствованию;
  • представить предложения по разработке передвижных внедорожных медкомплексов для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения СВО;
  • включить в цифровую платформу "Здоровье" показатель удовлетворенности врачей использованием цифровых сервисов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения
10 июня, 16:06
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала