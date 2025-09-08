Путин дал поручения в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения в сфере здравоохранения. Ключевые подробности — в материале РИА Новости.
Перечень указаний главы государства по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликовали на сайте Кремля.
Президент поручил:
- рассмотреть возможность увеличения допустимых сроков записи к врачу через сервис "Госуслуги";
- представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников;
- провести анализ применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и при необходимости представить предложения по их совершенствованию;
- представить предложения по разработке передвижных внедорожных медкомплексов для оснащения медицинских организаций в районах Крайнего Севера, а также в зоне проведения СВО;
- включить в цифровую платформу "Здоровье" показатель удовлетворенности врачей использованием цифровых сервисов.