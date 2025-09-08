Рейтинг@Mail.ru
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/zapad-2040375687.html
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:57:00+03:00
2025-09-08T10:57:00+03:00
россия
европа
сергей лавров
мгимо
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов такой деятельности нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми планируется до сих пор некоторыми персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха... И периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, желание постоянно ослаблять Россию", - сказал он на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО. Он отметил, что после того как Россия вновь осознала свою идентичность и с 2000-х годов стала проводить политику, которая отражает именно национальные интересы, РФ никогда не пыталась кому-то навредить. "Мы никогда не пытались никого ослабить, не пытались никому нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе. И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и Советский Союз, а затем Российскую Федерацию, мы всегда пытались объединять. Именно эта линия лежала в основе создания Содружества независимых государств (СНГ - ред.)" - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040321878.html
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, сергей лавров, мгимо, снг, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, МГИМО, СНГ, В мире
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается ослабить РФ с помощью беглой оппозиции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов такой деятельности нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми планируется до сих пор некоторыми персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха... И периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, желание постоянно ослаблять Россию", - сказал он на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
На Западе раскрыли план Зеленского после его новой выходки
Вчера, 22:58
Он отметил, что после того как Россия вновь осознала свою идентичность и с 2000-х годов стала проводить политику, которая отражает именно национальные интересы, РФ никогда не пыталась кому-то навредить.
"Мы никогда не пытались никого ослабить, не пытались никому нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе. И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и Советский Союз, а затем Российскую Федерацию, мы всегда пытались объединять. Именно эта линия лежала в основе создания Содружества независимых государств (СНГ - ред.)" - подчеркнул глава МИД РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на Запад
10:05
 
РоссияЕвропаСергей ЛавровМГИМОСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала