https://ria.ru/20250908/zapad-2040375687.html
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:57:00+03:00
2025-09-08T10:57:00+03:00
2025-09-08T10:57:00+03:00
россия
европа
сергей лавров
мгимо
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов такой деятельности нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми планируется до сих пор некоторыми персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха... И периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, желание постоянно ослаблять Россию", - сказал он на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО. Он отметил, что после того как Россия вновь осознала свою идентичность и с 2000-х годов стала проводить политику, которая отражает именно национальные интересы, РФ никогда не пыталась кому-то навредить. "Мы никогда не пытались никого ослабить, не пытались никому нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе. И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и Советский Союз, а затем Российскую Федерацию, мы всегда пытались объединять. Именно эта линия лежала в основе создания Содружества независимых государств (СНГ - ред.)" - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040321878.html
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сергей лавров, мгимо, снг, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, МГИМО, СНГ, В мире
Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров
Лавров: Запад пытается ослабить РФ с помощью беглой оппозиции