https://ria.ru/20250908/zapad-2040375687.html

Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров

Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025

Запад продолжает свою линию по ослаблению России, заявил Лавров

Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:57:00+03:00

2025-09-08T10:57:00+03:00

2025-09-08T10:57:00+03:00

россия

европа

сергей лавров

мгимо

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Запад продолжает свою линию по ослаблению России, и до сих пор беглая оппозиция активно продвигает тему развала РФ на различные регионы, однако никаких успехов такой деятельности нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми планируется до сих пор некоторыми персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха... И периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, желание постоянно ослаблять Россию", - сказал он на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО. Он отметил, что после того как Россия вновь осознала свою идентичность и с 2000-х годов стала проводить политику, которая отражает именно национальные интересы, РФ никогда не пыталась кому-то навредить. "Мы никогда не пытались никого ослабить, не пытались никому нанести какой-то урон, а всегда были готовы к честной совместной работе. И пока Запад пытался раздробить и бывший социалистический лагерь, и Советский Союз, а затем Российскую Федерацию, мы всегда пытались объединять. Именно эта линия лежала в основе создания Содружества независимых государств (СНГ - ред.)" - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250907/zelenskiy-2040321878.html

https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сергей лавров, мгимо, снг, в мире