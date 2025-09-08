Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве - РИА Новости, 08.09.2025
22:48 08.09.2025
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве - РИА Новости, 08.09.2025
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "советском образе мыслей" во властных структурах... РИА Новости, 08.09.2025
в мире
украина
россия
киев
мария захарова
дмитрий кулеба
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "советском образе мыслей" во властных структурах Киева, заявила, что такие заявления показательны, поскольку построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры. Итальянское издание Corriere della Sera ранее заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу и якобы ему удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. Захарова в своём Telegram-канале привела слова Дмитрия Кулебы: "В целом я склонен защищать наше правительство, но в некоторых кругах во властных структурах все еще царит старый советский образ мыслей, согласно которому, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства". "То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а "строители демократии", не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам", - написала Захарова. Ранее сайт Hromadske со ссылкой на пресс-службу Кулебы подтвердил, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверил, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.
украина
россия
киев
Захарова прокомментировала слова Кулебы о "советском образе мыслей" в Киеве

Захарова назвала заговором слова Кулебы о советском образе мыслей на Украине

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "советском образе мыслей" во властных структурах Киева, заявила, что такие заявления показательны, поскольку построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры.
Итальянское издание Corriere della Sera ранее заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу и якобы ему удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений.
Экс-глава МИД Украины сообщил, что сбежал из страны, "как вор ночью"
Вчера, 18:19
Захарова в своём Telegram-канале привела слова Дмитрия Кулебы: "В целом я склонен защищать наше правительство, но в некоторых кругах во властных структурах все еще царит старый советский образ мыслей, согласно которому, если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства".
"То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а "строители демократии", не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам", - написала Захарова.
Ранее сайт Hromadske со ссылкой на пресс-службу Кулебы подтвердил, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверил, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления.
На Украине опровергли информацию о бегстве экс-главы МИД
Вчера, 19:45
 
