Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали
Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали - РИА Новости, 08.09.2025
Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали
Силовики задержали собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:03:00+03:00
2025-09-08T20:03:00+03:00
2025-09-08T21:28:00+03:00
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Силовики задержали собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "Собственницы пункта передержки животных задержаны", — сказала она.На подозреваемых завели дела о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Потерпевшими проходят 15 владельцев собак.Следствие намерено просить о домашнем аресте в качестве меры пресечения для собственниц зоогостиницы.Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными, надевала на них бьющие током ошейники, оставляла в ненадлежащем состоянии. Ранее кадры, показывающие ужасное физическое состояние собак и антисанитарные условия их содержания, опубликовала в Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото запечатлены животные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла хвост. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении животного — у него глубокая рана под глазом.
Задержание собственницы гостиницы для собак, подозреваемой в жестоком обращении с животными
В Чехове задержаны собственницы гостиницы для собак, подозреваемые в жестоком обращении с животными, сообщили в подмосковном главке СК.
Против них также заведено дело о мошенничестве, так как хозяева гостиницы обещали за денежную плату внимательное отношение к питомцам и содержание в надлежащих условиях, что не соответствовало действительности.
По делу проходят потерпевшими 15 владельцев собак.
Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали
