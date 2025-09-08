https://ria.ru/20250908/zaderzhanie-2040536139.html

Собственниц зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными, задержали

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Силовики задержали собственниц зоогостиницы в подмосковном Чехове, где издевались над животными, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. "Собственницы пункта передержки животных задержаны", — сказала она.На подозреваемых завели дела о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Потерпевшими проходят 15 владельцев собак.Следствие намерено просить о домашнем аресте в качестве меры пресечения для собственниц зоогостиницы.Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными, надевала на них бьющие током ошейники, оставляла в ненадлежащем состоянии. Ранее кадры, показывающие ужасное физическое состояние собак и антисанитарные условия их содержания, опубликовала в Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото запечатлены животные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла хвост. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении животного — у него глубокая рана под глазом.

