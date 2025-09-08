https://ria.ru/20250908/yaroslavl-2040546803.html
Министр культуры Ярославской области рассказала про объединение театров
2025-09-08T21:32:00+03:00
2025-09-08T21:32:00+03:00
2025-09-08T21:32:00+03:00
ярославская область
ярославль
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Три театра в Ярославле будут объединены в одно юридическое лицо, но каждый из них в составе объединения сохранит свою идентичность, заявила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. По данным пресс-службы правительства региона, Ширшова в понедельник встретилась с коллективами Ярославского театра кукол, Ярославского театра юного зрителя и камерного театра имени Юрия Ваксмана, которые в ближайшее время будут объединены в одно юридическое лицо. Ширшова пояснила, что три театра расположены в одном здании на улице Свободы в Ярославле, и единая административно-управленческая структура позволит более оперативно и слаженно заниматься вопросами эксплуатации здания, обеспечения безопасности, закупки оборудования, использования транспорта для выездов и гастролей, а также упростит документооборот. "При этом реорганизация не коснется артистов и специалистов узкой компетенции, они все сохранят свои рабочие места. Кроме того, будут добавлены новые ставки актеров. Изменения не затронут творческую составляющую и идентичность театров. Репертуары в каждом театре будут формировать самостоятельно, у каждого будут своя концепция, свой сайт, афиша и билеты", - цитирует Ширшову пресс-служба областного правительства. Она добавила, что единый производственный цех будет работать с учетом специфики каждого театра. Сохраняются и все ранее имевшиеся льготы и преференции. К примеру, артисты-кукловоды по-прежнему будут иметь право на досрочную пенсию. Ирина Ширшова подчеркнула, что из трех разрозненных учреждений будет создано, по ее словам, "сильное, конкурентоспособное театральное объединение". Это позволит организовывать масштабные творческие проекты, в том числе всероссийского и международного уровня. По данным регионального минкульта, здание на улице Свободы отремонтировано по нацпроекту "Культура". Объединение располагающихся в нем театров направлено на оптимизацию ресурсов для повышения качества обслуживания зрителей, создание новых постановок с учетом самых современных технических требований, совершенствование творческих процессов. Процесс реорганизации полностью завершится до конца 2025 года.
Ярославская область, Ярославль
