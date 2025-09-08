https://ria.ru/20250908/yarmarka-2040445909.html

Московскую международную книжную ярмарку посетили более 63 тысяч человек

38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), проходившая на ВДНХ в павильоне 57, завершилась 7 сентября 2025 года, ее посетили более 63 тысяч человек.

МОСКВА, 8 сен — пресс-служба ММКЯ. 38-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ), проходившая на ВДНХ в павильоне 57, завершилась 7 сентября 2025 года, ее посетили более 63 тысяч человек. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи представили на ярмарках новинки и бестселлеры художественной, детской и учебной литературы, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания. За время работы ярмарки состоялось более 300 мероприятий на 15 площадках: встречи с писателями, презентации, конференции, дискуссии, публичные беседы, круглые столы и мастер-классы. Почетным гостем ММКЯ стала Республика Индия. В рамках программы на индийском стенде было проведено более 50 тематических мероприятий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту и культурному многообразию Индии. В мероприятиях приняли участие более 70 спикеров из Индии и России. На индийском стенде было представлено свыше 2 тысяч книг. Департамент средств массовой информации и рекламы столицы принял участие в работе ММКЯ, представив медиаэкспозицию "Москва книжная". На стенде было представлено более 300 наименований книжных изданий. Издательская программа правительства Москвы уделила особое внимание поддержке выпуска книг военно-патриотической и исторической направленности. На ММКЯ состоялись выступления Лии Арден, Дарьи Донцовой, Аси Лавринович, Александры Марининой, Захара Прилепина, Алексея Воробьева, Антона Шагина. На главной сцене кинорежиссер Егор Михалков-Кончаловский совместно с Евгением Водолазкиным представили новый роман "Авиатор" и поделились с гостями историями о его экранизации, которая выйдет на экраны уже совсем скоро. Более 20 лет в рамках ММКЯ проходит торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Книга года", на которой традиционно подводятся итоги прошедшего сезона и выбираются лучшие книжные новинки. В короткий список конкурса вошло 48 изданий от 33 издающих организаций из семи городов России. Награды были вручены в 11 номинациях. Гран-при конкурса в этом году был присужден Православной энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Победителем в номинации "Проза года" стал Захар Прилепин с романом "Тума", в номинации "Поэзия года" – Влад Маленко "По мокрому потолку". На главной сцене ММКЯ прошла церемония награждения победителей VII сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!". Жюри в лице Анны Матвеевой, Дмитрия Воденникова, Вадима Панова, Нины Дашевской, Ивана Бевза, Павла Басинского и Екатерины Барбаняги отдало победу Анне Журе (Республика Коми), Матвею Аношину (Москва), Елизавете Кондратьевой (Астраханская область), Григорию Бирюкову (Алтайский край), Григорию Кокину (Иркутская область) и Марии Гринберг (Новосибирская область). В этом году в "Классе!" появилась новая номинация для "старшеклассников" — бывших финалистов, которые по возрасту уже не могут участвовать в основном конкурсе. Победителей в ней оказалось четверо. Софья Симонова была награждена поездкой с писателями в Якутию, Кира Чугаева — в Иркутск, а победитель 2-го сезона конкурса Андрей Никоноров — на книжный фестиваль "Золотые слова" в Магадан. Варвара Седова в качестве приза сможет принять участие в писательской лаборатории "Автофикшн" от Band. Длинный список номинации "Лучшая аудиокнига" национальной литературной премии "Большая книга" был объявлен 7 сентября. В этом году премия выбирает лучшее аудиопроизведение за 20 лет. В этот список вошли 11 аудиокниг по романам Яны Вагнер, Евгения Водолазкина, Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Леонида Юзефовича и других авторов. На ММКЯ были определены финалисты пятого сезона премии имени Валентина Катаева. Малым жюри было отобрано девять финалистов, среди которых Надя Алексеева, Вера Богданова и Евгений Кремчуков. Длинный список Международной премии имени Фазиля Искандера был оглашен 6 сентября, куда вошли более 170 произведений в следующих категориях: художественная проза, поэзия, детская и подростковая литература, художественная публицистика, переводы, драматургия и киносценарии. На 38-й Московской международной книжной ярмарке объявили длинный список восьмого сезона литературной премии "Электронная буква". На соискание поступило более 2,5 тысячи заявок от digital-авторов и чтецов из России, Казахстана, Беларуси, Израиля, Франции и других стран. Самыми популярными жанрами среди всех произведений оказались фэнтези (18%), любовные романы (16%) и фантастика (13%). В рамках деловой программы 38-й ММКЯ состоялось более 20 профессиональных мероприятий с участием ведущих экспертов книжного рынка России — издателей, книгораспространителей, редакторов, сотрудников библиотек, представителей органов власти и общественных организаций. На главной сцене ММКЯ прошла конференция "Книжный рынок России", организованная Российским книжным союзом совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В мероприятии приняли участие директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, президент ассоциации книгораспространителей, главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина, генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев, генеральный директор объединенной розничной сети "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин, руководитель книжной категории Wildberries Алексей Кузьменко, генеральный директор компании "Литрес" Сергей Анурьев и другие ключевые фигуры российского книжного рынка. В ходе конференции эксперты обсудили состояние и перспективы развития российской книжной отрасли, основные тенденции и проблемы книгоиздания и книгораспространения в России в I полугодии 2024 года, тенденции развития рынка электронных и аудиокниг и современное состояние полиграфии. Капьев рассмотрел общую ситуацию на книжном рынке в первом полугодии 2025 года — число выпущенных издательствами названий книг и брошюр в 2024 году выросло по сравнению с 2023-м на 7,2%, совокупный тираж увеличился более чем на 10%, но при этом на 3% упали продажи бумажных книг и продажи через интернет. Продажи через маркетплейсы растут высокими темпами: за год рост составил 35%, сейчас маркетплейсы занимают уже 57% рынка. Также он отметил, что половина продаж приходится на книги от 500 до 1 тысячи рублей и активно растет спрос на издания от полутора тысяч рублей и выше. По данным Зориной, в главных показателях — экземплярных продажах — рынок "просел". Оборот по итогам прошлого года упал на 1,6%. А за последние 5 лет офлайн-продажи сократились и вовсе на 29%. Анурьев отметил, что рынок цифровой литературы вырос на 21%. Лучшие книготорговые предприятия СНГ были награждены 4 сентября. Грамоты исполнительного комитета СНГ получили коллективы из России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В этом году в третий раз в рамках ММКЯ проходила Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), которая готовилась к открытию несколько лет и впервые прошла в 2023 году. Это самостоятельная ярмарка с собственной программой мероприятий, своей сценой и площадкой, на которой были представлены только детские издательства. В этом году в ММДКЯ приняли участие более 50 издательств. Российская государственная детская библиотека подготовила программу из более 100 мероприятий для детей, подростков и их родителей. В ММДКЯ приняли участие ведущие современные авторы детской литературы: Дмитрий Емец, Екатерина Ишимцева, Виктория Ледерман, Игорь Носов, Игорь Шидловский, Юлия Школьник, Валентин Постников и многие другие. Александр Цыпкин представил свою первую книгу для детей. В течение пяти дней юных гостей ярмарки ждала специальная интерактивная площадка ММДКЯ — впервые в павильоне 57 были представлены два пространства, где проходили мастер-классы для детей от трех лет: фестиваль "Игрушки родом из книжки", организованный издательством "Формат-М", и пространство мастер-классов от детских издательств и партнеров ярмарки. Московская международная книжная ярмарка прошла при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, департамента средств массовой информации и рекламы Москвы и Российского книжного союза. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

