https://ria.ru/20250908/yarmarka-2040409101.html

Фестиваль-ярмарку Сделано в России в Пекине посетили более 200 тыс человек

Фестиваль-ярмарку Сделано в России в Пекине посетили более 200 тыс человек - РИА Новости, 08.09.2025

Фестиваль-ярмарку Сделано в России в Пекине посетили более 200 тыс человек

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", приуроченный к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси), прошел с 28 по 30 августа в Центральном деловом районе... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:46:00+03:00

2025-09-08T12:46:00+03:00

2025-09-08T12:46:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

пекин

китай

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_88800f85990254c8f7136258942014d9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", приуроченный к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси), прошел с 28 по 30 августа в Центральном деловом районе Пекина - в торгово-развлекательном комплексе Solana Shopping Park, мероприятие было организовано Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) при поддержке правительств России и Китая, по итогу трех дней фестиваль посетили более 200 тысяч жителей и гостей Пекина, сообщает центр."Фестиваль-ярмарка в Пекине стал ярким примером того, как национальный бренд "Сделано в России" объединяет бизнес, культуру и спорт, создавая пространство доверия и интереса к нашей продукции. Такие мероприятия формируют устойчивый интерес к российским товарам на крупнейших зарубежных рынках и открывают новые возможности для наших компаний на перспективном китайском рынке", - подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.В ярмарке приняли участие российские производители продуктов питания, косметики, сувениров и изделий народных промыслов, всего - более 500 наименований товарных позиций от 40 компаний из 26 регионов России. Большинство участников - обладатели сертификата "Сделано в России". Это значит, что их продукция строго соответствует высоким стандартам производства, а ее качество и безопасность заслуживают доверия.Гости фестиваля-ярмарки больше всего внимания обратили на российские ювелирные изделия из янтаря от компании "Амбертим" (бренд Darvin), а также на украшения из кости мамонта от "Хотьковской фабрики резных художественных изделий". Стоит отметить, что обе компании участвуют в программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России" и обладают одноименными сертификатами качества.Важной составляющей фестиваля-ярмарки "Сделано в России" стало участие топовых китайских блогеров. В течение трех дней популярные китайские лидеры-инфлюенсеры вели прямые эфиры с площадки, что позволило миллионам зрителей познакомиться с российскими товарами и приобрести их в национальных магазинах "Сделано в России" на ведущих маркетплейсах Китая. 30 августа состоялся стрим с китайским блогером Шисань, обладающей 20-миллионной аудиторией на платформе социальной коммерции Kuaishou. В ходе прямой трансляции с функцией онлайн-продаж китайским покупателям были представлены российские товары кондитерской, алкогольной продукции, морепродукты, косметика, а также сувениры.В ходе фестиваля-ярмарки прошла и деловая программа. Российский экспортный центр организовал более 300 b2b-встреч для российских компаний и их потенциальных партнеров из КНР: импортеров, дистрибьюторов, представителей местных торгово-розничных сетей и бизнес-сообщества. Стоит отметить результаты российской научно-технологической компании "Давас прайм". Всего за один день компания подписала сразу три соглашения о сотрудничестве с партнерами: Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики, пекинской группой компаний Zhongnong Fuyuan Group, а также агротехнологической компанией Fengwo Ecological Technology (Синьцзян).Специальным гостем фестиваля- ярмарки "Сделано в России" стала знаменитая российская фигуристка Камила Валиева. Спортсменка подготовила специальное ледовое шоу, а затем провела двухчасовую автограф-сессию. Сотни гостей выстроились на получение памятной фотографии и автографа от знаменитой фигуристки K-Bao, как ее называют в Китае. Некоторые фанаты, чтобы увидеть российскую фигуристку, даже приехали из других городов.На фестивале-ярмарке "Сделано в России" также была представлена насыщенная культурная программа, которая объединила культурные традиции и современные технологии России. На сцене фестиваля выступил московский театр песни "Яр". Коллектив представил трехчастный концерт: два блока русских народных песен и один - казачьих. Некоторые номера сопровождались интерактивными элементами - "Народный оркестр", "Хоровод", "Ленточная карусель" и "Стенка на стенку", в которых активно участвовали гости фестиваля- ярмарки.Большую программу подготовили артисты из Башкирии. Народный артист республики и заслуженный артист России, выдающийся оперный певец Аскар Абдразаков исполнил знаменитые песни "Очи черные", "Дорогой длинною" и "Подмосковные вечера". Также на сцене звучали курай - символ башкирской культуры, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Также можно было услышать, как звучит думбыра - один из древнейших башкирских инструментов, в звуках которого оживают степи и эпосы.Креативная платформа "Простор" от VK представила в Пекине выставку Digital Art Russia на площадке фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Выставка дала возможность посетителям через цифровое искусство переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи.На фестивале-ярмарке "Сделано в России" "Роскино" организовало специальный показ развивающего мультсериала-мюзикла "Цветняшки". Каждая его серия помогает детям совершенствовать социальные, музыкальные, художественные и интеллектуальные навыки, а родителям - придумывать новые идеи для совместных игр.Фестивали-ярмарки "Сделано в России" проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. Программу координирует Минпромторг России в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а реализует - Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает российским компаниям заявить о себе за рубежом, расширить рынки сбыта и завоевать доверие иностранных потребителей.Результативность таких мероприятий неоднократно подчеркивалась на высшем уровне. В частности, в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в мае 2025 года в Москве было отмечено, что фестивали-ярмарки "Сделано в России" играют важную роль в расширении ассортимента российского экспорта на китайском рынке.Официальный партнер фестиваля-ярмарки - Московский экспортный центр, официальный спонсор - группа "Черкизово".Узнать больше о "Сделано в России" можно на официальном сайте.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250901/rets-2038819549.html

https://ria.ru/20250905/rets-2039962836.html

https://ria.ru/20250905/kooperatsiya-2039937057.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия, пекин, китай, экономика