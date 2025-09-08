На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке
На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной мыса Кунгасного
ВЭФ-2025. Работа форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
"Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного", - заявил Шестаков.
Проекты "Сильные идеи для нового времени" презентовали на ВЭФ-2025
6 сентября, 13:09
Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем - частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Стал известен соинвестор "Интерроса" в проекте делцентра на острове Русский
3 сентября 2024, 10:15