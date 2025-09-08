https://ria.ru/20250908/vladivostok-2040333479.html

На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке - РИА Новости, 08.09.2025

На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T02:45:00+03:00

2025-09-08T02:45:00+03:00

2025-09-08T02:45:00+03:00

владивосток

константин шестаков

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039906132_0:203:3086:1939_1920x0_80_0_0_b510f1db4d12fedd8dc70758dc06ff79.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного", - заявил Шестаков. Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем - частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/proekty-2040170802.html

https://ria.ru/20240903/soinvestor-1970166468.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2025