На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке
02:45 08.09.2025
На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке
На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке
На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке
Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока
2025-09-08T02:45:00+03:00
2025-09-08T02:45:00+03:00
владивосток
константин шестаков
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного", - заявил Шестаков. Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем - частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
владивосток
2025
Новости
ru-RU
владивосток, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2025
Владивосток, Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2025
На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной мыса Кунгасного

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
"Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного", - заявил Шестаков.
Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем - частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Владивосток, Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2025
 
 
