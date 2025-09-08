https://ria.ru/20250908/vkks-2040434358.html

ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда

ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости, 08.09.2025

ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 15 сентября рассмотрит заявление генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 15 сентября рассмотрит заявление генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщается на сайте коллегии. "Подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказано в сообщении. Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

