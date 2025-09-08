https://ria.ru/20250908/vkks-2040434358.html
ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда
ВККС рассмотрит заявление Краснова на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 15 сентября рассмотрит заявление генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщается на сайте коллегии. "Подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - сказано в сообщении. Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин сообщил, что заявление Краснова поступило в квалифколлегию. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
